Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|69
|Видовшек Матевж
|Вра
|23
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|22
|Пинтоль Денис
|Вра
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|43
|Крефл Альяж
|Защ
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|2
|Силва Жорже
|Защ
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|16
|Мухамедбегович Ахмет
|Защ
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|14
|Ратник Марцел
|Защ
|19
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|3
|Суалехе Давид
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Ласицкас Юстас
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|25
|Мияйлович Марко
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|34
|Доффо Агустин
|Пол
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|82
|Каса Реди
|Пол
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Посавец Иван
|Пол
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|11
|Фадида Саар
|Пол
|26
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|23
|Пинту Диогу
|Пол
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Элшник Тими
|Нап
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|99
|Педру Руй
|Нап
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|€ 0.175 млн.
|20
|Мотика Неманья
|Нап
|20
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|9
|Нукич Мустафа
|Нап
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Брест Марко
|Нап
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|37
|Pedro Lucas
|Нап
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|17
|Бристрич Адмир
|Нап
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 5, нападающих: 7