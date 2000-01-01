Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Олимпия - состав

    Город Любляна
    Дивизион Словения-Первая Лига
    Сайт http://www.nkolimpija.com/
    Стадион Стожице Стэдиум
    Тренер Зоран Зелькович
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    69 Видовшек Матевж Словения Вра 23 2 0 0 1 0 -
    22 Пинтоль Денис Словения Вра 23 1 0 0 0 0 -
    43 Крефл Альяж Словения Защ 29 3 0 0 0 0 -
    2 Силва Жорже Португалия Защ 27 3 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    16 Мухамедбегович Ахмет Австрия Защ 24 3 0 0 0 0 -
    14 Ратник Марцел Словения Защ 19 3 0 0 0 0 -
    3 Суалехе Давид Португалия Защ 26 2 0 0 0 0 -
    8 Ласицкас Юстас Литва Защ 26 1 0 0 0 0 -
    25 Мияйлович Марко Сербия Защ 26 1 0 0 0 0 -
    34 Доффо Агустин Аргентина Пол 28 3 0 0 1 0 -
    82 Каса Реди Албания Пол 22 2 0 0 0 0 -
    21 Посавец Иван Хорватия Пол 25 2 0 0 0 0 -
    11 Фадида Саар Израиль Пол 26 2 0 0 1 0 -
    23 Пинту Диогу Португалия Пол 24 1 0 0 0 0 -
    10 Элшник Тими Словения Нап 25 3 0 0 1 0 -
    99 Педру Руй Португалия Нап 25 3 0 0 1 0 € 0.175 млн.
    20 Мотика Неманья Сербия Нап 20 3 0 0 1 0 -
    9 Нукич Мустафа Словения Нап 32 3 0 0 0 0 -
    18 Брест Марко Словения Нап 21 2 0 0 0 0 -
    37 Pedro Lucas Нап 1 0 0 0 0 -
    17 Бристрич Адмир Босния и Герцеговина Нап 20 1 0 0 0 0 -
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 5, нападающих: 7
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+