Словенский тренер возглавил клуб Первой лиги

«Родина» подписала контракт со словенским тренером Зораном Зельковичем, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильeвым». Долгосрочное соглашение рассчитано и на следующий сезон, в котором перед московской командой будет поставлена задача выхода в РПЛ.

44-летний Зелькович побывал на матче 21-го тура Первой лиги «Родина» – «Нефтехимик» (0:3) 1 декабря.

Последним клубом словенца была латвийская «Ауда». Ранее он также возглавлял команды «Илирия 1911», «Крка», «Копер» и «Олимпия Любляна».

Вместе с Зельковичем на последнем матче «Родины» присутствовал Борут Семлер – воспитанник «Баварии», который в 2010-м году выступал за «Мордовию». Он помогал Зельковичу в Латвии и вероятно вновь станет его помощником и в России.

«Родина» занимает 12-е место в Первой лиге с 24 очками после 21 матча.

Официально клуб пока о смене тренера не сообщал. Главным тренером «Родины» является Владимир Бесчастных, однако де-факто команду возглавляет старший тренер Филипп Соколинский, у которого нет лицензии Pro.