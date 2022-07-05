Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения

Главный тренер словенской «Олимпии» Альберт Риера не смог завершить пресс-конференцию перед первым матчем первого отборочного раунда Лиги конференций против люксембургского «Дифферданжа».
Дело в том, что в конференц-зал ворвались фанаты «Олимпии» (некоторые были в масках) и выгнали тренера. Это их протест на назначение испанца.
- Болельщики «Олимпии» были против отставки предшественника Риеры Роберта Просинечки.
- При Просинечки «Олимпия» финишировала в чемпионате на 3-м месте.
- Для бывшего полузащитника «Ливерпуля» Риеры это 1-я работа как главного тренера.
Источник: ютуб-канал Sisu Gabriel