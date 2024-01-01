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Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения

Главный тренер словенской «Олимпии» Альберт Риера не смог завершить пресс-конференцию перед первым матчем первого отборочного раунда Лиги конференций против люксембургского «Дифферданжа».

Дело в том, что в конференц-зал ворвались фанаты «Олимпии» (некоторые были в масках) и выгнали тренера. Это их протест на назначение испанца.

  • Болельщики «Олимпии» были против отставки предшественника Риеры Роберта Просинечки.
  • При Просинечки «Олимпия» финишировала в чемпионате на 3-м месте.
  • Для бывшего полузащитника «Ливерпуля» Риеры это 1-я работа как главного тренера.

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Источник: ютуб-канал Sisu Gabriel

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Комментарии2
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    Рейтинг: +22930

    DOCTOR PENALTY 50 минут назад

    Вот чего не хватает у нас в Спартаке.

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    Рейтинг: +555

    SpartakMoskwa > DOCTOR PENALTY 28 минут назад

    Не только в Спартаке и в Локо и в Рубине, управленцам наших клубов срать на всех болельщиков, к нашему мнению ни кто не прислушивается

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