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  • Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения

Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения

5 июля 2022, 22:34
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Главный тренер словенской «Олимпии» Альберт Риера не смог завершить пресс-конференцию перед первым матчем первого отборочного раунда Лиги конференций против люксембургского «Дифферданжа».

Дело в том, что в конференц-зал ворвались фанаты «Олимпии» (некоторые были в масках) и выгнали тренера. Это их протест на назначение испанца.

  • Болельщики «Олимпии» были против отставки предшественника Риеры Роберта Просинечки.
  • При Просинечки «Олимпия» финишировала в чемпионате на 3-м месте.
  • Для бывшего полузащитника «Ливерпуля» Риеры это 1-я работа как главного тренера.

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Источник: ютуб-канал Sisu Gabriel
Лига чемпионов Испания. Примера Олимпия
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1657050797
Вот чего не хватает у нас в Спартаке.
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