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Прогноз на точный счёт матча «Кайрат» – «Олимпия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025

14 июля 2025 11:56
Кайрат - Олимпия
15 июл. 2025, вторник 18:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Кайрата»
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15 июля в Алматы «Кайрат» примет «Олимпию» в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая игра завершилась ничьей 1:1, и теперь казахстанский клуб попытается воспользоваться домашним преимуществом для выхода в следующий этап.

«Кайрат»

Команда уверенно выглядит в последних турах. Подопечные демонстрируют надeжную оборону и стабильность в атаке. За 5 последних матчей «Кайрат» оформил 9 голов, при этом пропустив всего трижды. Важно, что клуб не проигрывает уже 6 встреч подряд, а в каждом из 7 последних матчей стабильно поражает ворота соперников. Особенно результативной стала встреча с «Тураном», завершившаяся уверенной победой 4:0. Такой подход говорит о зрелости команды и хорошей подготовке к решающему матчу.

«Олимпия»

Словенский коллектив подходит к игре в отличной форме: 8 матчей без поражений, включая убедительные победы в товарищеских встречах. В атаке команда впечатляет – 13 голов в 5 играх, а средняя результативность составляет 2.6 гола за матч. При этом оборона действует организованно: лишь 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. В гостевых поединках «Олимпия» играет без лишнего риска, что позволяет ей сохранять баланс между атакой и защитой. Однако игра в Алматы станет первым серьeзным испытанием в еврокубках на выезде в этом сезоне.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Не проигрывает 6 матчей подряд
  • В 5 последних матчах: 9 голов забито, 3 пропущено
  • Средняя результативность – 1.8 гола за игру
  • Пропускает всего 0.6 гола в среднем за матч

«Олимпия»

  • Не проигрывает 8 матчей
  • В 5 последних играх: 13 голов забито, 4 пропущено
  • Средняя результативность – 2.6 гола за матч
  • В защите пропускает 0.8 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 1 раунд
Олимпия
1 : 1
08.07.2025
Кайрат

Прогноз на матч «Кайрат» – «Олимпия»

Команды подходят к ответному матчу с равными шансами, но фактор домашнего поля может стать решающим для «Кайрата». При плотной игре в защите и качественной реализации моментов хозяева способны минимально обыграть соперника. «Олимпия» опасна, но вероятен сценарий с осторожным футболом и небольшим числом голов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Кайрата» – коэффициент 6.50
  • Индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1 – коэффициент 1.85
  • Победа «Кайрата» – коэффициент 2.25

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Кайрата»
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Олимпия Кайрат
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