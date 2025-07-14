15 июля в Алматы «Кайрат» примет «Олимпию» в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая игра завершилась ничьей 1:1, и теперь казахстанский клуб попытается воспользоваться домашним преимуществом для выхода в следующий этап.

«Кайрат»

Команда уверенно выглядит в последних турах. Подопечные демонстрируют надeжную оборону и стабильность в атаке. За 5 последних матчей «Кайрат» оформил 9 голов, при этом пропустив всего трижды. Важно, что клуб не проигрывает уже 6 встреч подряд, а в каждом из 7 последних матчей стабильно поражает ворота соперников. Особенно результативной стала встреча с «Тураном», завершившаяся уверенной победой 4:0. Такой подход говорит о зрелости команды и хорошей подготовке к решающему матчу.

«Олимпия»

Словенский коллектив подходит к игре в отличной форме: 8 матчей без поражений, включая убедительные победы в товарищеских встречах. В атаке команда впечатляет – 13 голов в 5 играх, а средняя результативность составляет 2.6 гола за матч. При этом оборона действует организованно: лишь 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. В гостевых поединках «Олимпия» играет без лишнего риска, что позволяет ей сохранять баланс между атакой и защитой. Однако игра в Алматы станет первым серьeзным испытанием в еврокубках на выезде в этом сезоне.

Факты о командах

«Кайрат»

Не проигрывает 6 матчей подряд

В 5 последних матчах: 9 голов забито, 3 пропущено

Средняя результативность – 1.8 гола за игру

Пропускает всего 0.6 гола в среднем за матч

«Олимпия»

Не проигрывает 8 матчей

В 5 последних играх: 13 голов забито, 4 пропущено

Средняя результативность – 2.6 гола за матч

В защите пропускает 0.8 гола за игру

Прогноз на матч «Кайрат» – «Олимпия»

Команды подходят к ответному матчу с равными шансами, но фактор домашнего поля может стать решающим для «Кайрата». При плотной игре в защите и качественной реализации моментов хозяева способны минимально обыграть соперника. «Олимпия» опасна, но вероятен сценарий с осторожным футболом и небольшим числом голов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки: