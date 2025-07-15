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  • «Кайрат» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2025

«Кайрат» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2025

15 июля 2025, 16:50
Кайрат
15.07.2025, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Олимпия
5' Жоржинью 31' А. Мрынский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
7
Жоржинью
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Олимпия
36
Gal Lubej Fink
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
28
Дига
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
18
Марко Брест
ЛВ
34
Агустин Доффо
ОП
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
7
Peter Agba
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
21
Алекс Тамм
ЦФ
9
Dino Kojić
ЦФ
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Олимпия
52
Матевж Дайчар
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
16
Mateo Acimovic
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
3-3-1-3
16
Заруцкий
4
Касабулат
28
Сорокин
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
18
Глейзер
12
Сатпаев
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
2-1-2-3-2
36
28
17
Мухамедбегович
34
Доффо
4
7
11
Санчес
8
Пинту
18
Брест
9
21
Тамм
18
Глейзер
6
Садыбеков
6
Садыбеков
18
Глейзер
9
Эдмилсон
55
Громыко
55
Громыко
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
77
Зария
77
Зария
12
Сатпаев
24
Мрынский
33
Станоев
33
Станоев
24
Мрынский
7
Жоржинью
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
Жоржинью
21
Тамм
21
21
21
Тамм
11
Санчес
3
3
11
Санчес
9
20
Марин
20
Марин
9
18
Брест
20
Митровски
20
Митровски
18
Брест
8
Пинту
19
Дурдов
19
Дурдов
8
Пинту
Остались в запасе
Кайрат
Олимпия
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
52
Матевж Дайчар
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Остались в запасе
52
Матевж Дайчар
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Статистика матча Кайрат - Олимпия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кайрат» против «Олимпии», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Олимпия»

«Кайрат» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Олимпия Кайрат
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