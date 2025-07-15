15.07.2025, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-3-1-3
16
Заруцкий
4
Касабулат
28
Сорокин
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
18
Глейзер
12
Сатпаев
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
2-1-2-3-2
36
28
17
Мухамедбегович
34
Доффо
4
7
11
Санчес
8
Пинту
18
Брест
9
21
Тамм
18
Глейзер
6
Садыбеков
6
Садыбеков
18
Глейзер
9
Эдмилсон
55
Громыко
55
Громыко
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
77
Зария
77
Зария
12
Сатпаев
24
Мрынский
33
Станоев
33
Станоев
24
Мрынский
7
Жоржинью
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
7
Жоржинью
21
Тамм
21
21
21
Тамм
11
Санчес
3
3
11
Санчес
9
20
Марин
20
Марин
9
18
Брест
20
Митровски
20
Митровски
18
Брест
8
Пинту
19
Дурдов
19
Дурдов
8
Пинту
Остались в запасе
Кайрат
Олимпия
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
52
Матевж Дайчар
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Остались в запасе
52
Матевж Дайчар
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Статистика матча Кайрат - Олимпия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кайрат» против «Олимпии», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Олимпия»
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Источник: «Бомбардир»