Агент Уремовича: «Переход в «Шеффилд Юнайтед» – временный. Филип вернется в «Рубин» после 30 июня»

Иван Бошняк, агент защитника Филипа Уремовича, прояснил будущее игрока.
- Хорват 13 марта приостановил контракт с «Рубином».
- Сегодня стало известно о перехода футболиста в «Шеффилд Юнайтед».
– Филип приостановил соглашение с «Рубином» и подписал контракт с «Шеффилдом» до 30 июня. После этого он вернется в Россию и вновь станет игроком «Рубина».
– Сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги договорились не подписывать контракты с футболистами из России и Украины. С Чемпионшипом иначе?
– Да. Договориться было сложно, но, в конце концов, мы все организовали и успели вовремя.
– Было ли давление от хорватской федерации футбола на Уремовича? Вынуждал ли кто-то Филипа покинуть Россию?
– Нет. Никогда такого не было, это неправда. Никакого давления. Мы надеемся, что скоро ситуация закончится. В любом случае, переход в «Шеффилд» – только на время.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery