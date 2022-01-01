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Агент Уремовича: «Переход в «Шеффилд Юнайтед» – временный. Филип вернется в «Рубин» после 30 июня»

Иван Бошняк, агент защитника Филипа Уремовича, прояснил будущее игрока.

– Филип приостановил соглашение с «Рубином» и подписал контракт с «Шеффилдом» до 30 июня. После этого он вернется в Россию и вновь станет игроком «Рубина».

– Сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги договорились не подписывать контракты с футболистами из России и Украины. С Чемпионшипом иначе?

– Да. Договориться было сложно, но, в конце концов, мы все организовали и успели вовремя.

– Было ли давление от хорватской федерации футбола на Уремовича? Вынуждал ли кто-то Филипа покинуть Россию?

– Нет. Никогда такого не было, это неправда. Никакого давления. Мы надеемся, что скоро ситуация закончится. В любом случае, переход в «Шеффилд» – только на время.

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Источник: «РБ Спорт»

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