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Капитан «Рубина» Уремович перешел в «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» объявил о переходе защитника «Рубина» Филипа Уремовича.

Соглашение 25-летнего хорвата с клубом из Чемпионшипа рассчитано до конца сезона. Ранее капитан «Рубина» приостановил контракт с казанским клубом по разрешению ФИФА.

  • ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.
  • Уремович принадлежит «Рубину» с 2018 года.
  • В этом сезоне он провел 17 матчей в РПЛ.

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Источник: сайт «Шеффилда»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1844

    Dr.Metal 35 минут назад

    Ой молодец какой, на повышение прям пошел. Англия понятие растяжимое. Третья и четвертая лиги тоже там же, но это не прогресс, к явный регресс

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    Рейтинг: +400

    3meeeD > Dr.Metal 11 минут назад

    Уйню несёшь полную

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