Капитан «Рубина» Уремович перешел в «Шеффилд Юнайтед»

Ой молодец какой, на повышение прям пошел. Англия понятие растяжимое. Третья и четвертая лиги тоже там же, но это не прогресс, к явный регресс
«Шеффилд Юнайтед» объявил о переходе защитника «Рубина» Филипа Уремовича.
Соглашение 25-летнего хорвата с клубом из Чемпионшипа рассчитано до конца сезона. Ранее капитан «Рубина» приостановил контракт с казанским клубом по разрешению ФИФА.
- ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.
- Уремович принадлежит «Рубину» с 2018 года.
- В этом сезоне он провел 17 матчей в РПЛ.
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