Капитан «Рубина» Уремович перешел в «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» объявил о переходе защитника «Рубина» Филипа Уремовича.

Соглашение 25-летнего хорвата с клубом из Чемпионшипа рассчитано до конца сезона. Ранее капитан «Рубина» приостановил контракт с казанским клубом по разрешению ФИФА.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

Уремович принадлежит «Рубину» с 2018 года.

В этом сезоне он провел 17 матчей в РПЛ.

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