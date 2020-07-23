Кварацхелия, Дюпин и Уремович признаны лучшими игроками «Рубина» в этом сезоне

Болельщики «Рубина» определили трех лучших игроков команды в прошедшем сезоне РПЛ.

Ими стали полузащитник Хвича Кварацхелия, голкипер Юрий Дюпин и защитник Филип Уремович.

Грузин в этом сезоне забил три мяча и сделал три ассиста, став вторым в РПЛ по числу успешных обводок. Он также получил пять наград лучшему игроку матча от экспертов канала «Матч Премьер».

Дюпин сделал больше всех в сезоне сейвов, отыграв «на ноль» 13 матчей, получив две награды лучшему игроку матча.

Уремович – лидер сезона по единоборствам в обороне. За сезон у него 89% точных передач.

«Рубин» в минувшем чемпионате финишировал десятым.