Кварацхелия, Дюпин и Уремович признаны лучшими игроками «Рубина» в этом сезоне

Болельщики «Рубина» определили трех лучших игроков команды в прошедшем сезоне РПЛ.
Ими стали полузащитник Хвича Кварацхелия, голкипер Юрий Дюпин и защитник Филип Уремович.
Грузин в этом сезоне забил три мяча и сделал три ассиста, став вторым в РПЛ по числу успешных обводок. Он также получил пять наград лучшему игроку матча от экспертов канала «Матч Премьер».
Дюпин сделал больше всех в сезоне сейвов, отыграв «на ноль» 13 матчей, получив две награды лучшему игроку матча.
Уремович – лидер сезона по единоборствам в обороне. За сезон у него 89% точных передач.
«Рубин» в минувшем чемпионате финишировал десятым.
twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) July 23, 2020
Источник: Официальный сайт «Рубина»