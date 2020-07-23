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    Кварацхелия, Дюпин и Уремович признаны лучшими игроками «Рубина» в этом сезоне

    Болельщики «Рубина» определили трех лучших игроков команды в прошедшем сезоне РПЛ.

    Ими стали полузащитник Хвича Кварацхелия, голкипер Юрий Дюпин и защитник Филип Уремович.

    Грузин в этом сезоне забил три мяча и сделал три ассиста, став вторым в РПЛ по числу успешных обводок. Он также получил пять наград лучшему игроку матча от экспертов канала «Матч Премьер».

    Дюпин сделал больше всех в сезоне сейвов, отыграв «на ноль» 13 матчей, получив две награды лучшему игроку матча.

    Уремович – лидер сезона по единоборствам в обороне. За сезон у него 89% точных передач.

    «Рубин» в минувшем чемпионате финишировал десятым.

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    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4214

      Рубинище 1 час назад

      С Дюпином нам повезло, посильнее Акинфеева и Гилерме будет. про Квичу и говорить не надо-талантище- Слуцкий сделает из него топа.

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