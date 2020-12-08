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    Уремович: «Уважаю сборную России, но Хорватия – фаворит группы»

    Защитник сборной Хорватии и «Рубина» Филип Уремович прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

    «Мы очень довольны жеребьевкой, группа получилась равная. Для меня Хорватия является фаворитом в группе, но мы уважаем всех соперников и будем выкладываться на максимум в каждой игре. Постараемся занять первое место в группе. После чемпионата мира 2018 у нас ушло достаточно опытных игроков, но появились молодые парни, которые хорошо влились в сборную. У них много сильных качеств, которые они продемонстрируют на поле. На мой взгляд, наша команда изменилась после чемпионата мира 2018, но не так сильно, как думают люди.

    В сборной России много хороших игроков, которые способны навязать борьбу нашей команде. Я очень уважаю вашу сборную, она показывает качественную игру, но мы будем играть на победу и, думаю, будем лучше соперника. Еще есть Словения, наша страна-сосед, матчи с которой всегда особенные. У Словакии тоже качественные игроки. Но Россия будет нашим главным соперников в борьбе за выход на чемпионат мира.

    Хорошо, когда ты хорошо знаешь игроков, против которых будешь играть. Но не думаю, что большое количество бывших и нынешних игроков РПЛ в сборных Хорватии и Словении может стать для россиян преимуществом. Мне, конечно, будет интересно сыграть против России, потому что я играю здесь в чемпионате. Думаю, этот матч я жду больше всего! Но для сборной Хорватии, наверное, самой долгожданной будет встреча против Словении», — сказал Уремович.

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    Источник: Sport24

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