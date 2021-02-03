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  • Уремович – о Хвиче: «Будь он испанцем или бразильцем, уже играл бы в «Реале» или «Баварии»

Уремович – о Хвиче: «Будь он испанцем или бразильцем, уже играл бы в «Реале» или «Баварии»

3 февраля 2021, 18:50
3

Защитник «Рубина» Филип Уремович поделился мнением об игре одноклубника Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — большой талант. Это очень хороший игрок, и он вскоре будет играть за большую команду в Европе. У него есть скорость, дриблинг, удар и пас. Но самое важное — он хорошо понимает футбол.

Есть игроки, которые обладают и ударом, тоже быстрые, но не чувствуют игру и не обладают хорошим игровым интеллектом. А у Хвичи это есть. Это просто божий дар.

Когда я увидел его впервые, мы играли в товарищеской игре в Казани. И я сразу сказал, что у него есть хорошие качества, что это талант. Чувствовал, что это яркий и способный игрок. Это было видно сразу. Но я не знал, кто это, что за грузин.

Вообще, если бы Хвича был бразильцем или испанцем, то уже играл бы «Реале» или «Баварии». Грузинский паспорт — это проблема для него. Там ведь люди смотрят на гражданство.

Скаут, агент или президент в Европе скорее предпочтут испанца или аргентинца, а не игрока с российский, хорватским или грузинским паспортом. Таковы современные реалии. Но я надеюсь, что у Хвичи все получится и он сделает большую карьеру в Европе», – сказал Уремович в интервью «СЭ.

  • Кварацхелия в этом сезоне РПЛ провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Реал Бавария Рубин Уремович Филип Кварацхелия Хвича
Комментарии (3)
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Hektor 84
1612368373
Был бы он большим талартом то уже играл бы
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Korsar_03
1612376674
Насчёт хорватского паспорта ему надо сказать Модричу, Манджукичу, Ковачичу, Брозовичу, Перишичу, Ребичу или Ракитичу. Они все испанцы, видать, как и Каха Каладзе
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zigbert
1612445356
Для хорошего игрока паспорт не проблема.
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