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  • Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»

Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»

29 декабря 2020, 13:28
14

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в интервью грузинскому телеканалу 1tv.ge заявил, что не останется надолго в РПЛ.

«Не могу сказать, что скоро поменяю команду, но знаю, что есть предложение и переговоры ведутся. Но сейчас я не могу дать вам точный ответ. Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — приводит слова Кварацхелии «Чемпионат».

  • Кварацхелия в этом сезоне РПЛ провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (14)
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Валерий2705
1609238270
А сможешь ли ты играть то в отличный футбол? С мячом классно бежишь, но в Европе это может не прокатить. Это тебе не Рубин и не сборная Грузии. Дерзковатое вью, от человека который ещё даже в России ничего не выиграл, не индивидуально, не командно.
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AZ
1609239460
Динамо Минск наверное интересуется... Европа как никак...
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кто там
1609239780
Во ватников прорвало) нет, лучше сидеть до седых мудей в донной лиге, чем играть в Европе, где почти любая команда вынесет вперёд ногами наши «топ» клубы. Молодец Хвича не ща баблом, видно, гоняется, а за спортивным развитием.
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Боцман59rus
1609242455
Любой клуб уровня Эйбара, Хетафе или Мария с Айнтрахтом, ему и 5 секунд на владение мячом не дадут, а это единственное его преимущество, куда он там собрался? Лучше быть первым порнем в нашей деревне, хотя ему виднее.
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MaxRnD
1609242459
Таких было уже много
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vsolon
1609243940
очередной ананидзе....езжай в кикелию....
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NewLife
1609244022
Мысли понятные - бежать из убогого коррумпированного рпл, но Хвича молодой и глупый еще и не понимает, что, чтобы заметили приличные клубы , надо сначала стать звездой, хотя бы здесь.
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maratagliulin
1609249412
Уже один такой рассказывал (Квирквелия). Теперь Кварацхелия запел...Их удел - Греция, Турция или, в лучшем случае, оберлига Германии.
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Рубинище
1609249500
Надеюсь годика полтора - два ещё поиграет у нас
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tushkanlz
1609252447
Всё зависит от предложенного "бабла", и в Китай полетит ...за миллиардами, жаль, никто не предложит. Хотя игрок, конечно, интересный. В РПЛ таких очень мало.
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