Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в интервью грузинскому телеканалу 1tv.ge заявил, что не останется надолго в РПЛ.
«Не могу сказать, что скоро поменяю команду, но знаю, что есть предложение и переговоры ведутся. Но сейчас я не могу дать вам точный ответ. Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — приводит слова Кварацхелии «Чемпионат».
- Кварацхелия в этом сезоне РПЛ провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»