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    Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в интервью грузинскому телеканалу 1tv.ge заявил, что не останется надолго в РПЛ.

    «Не могу сказать, что скоро поменяю команду, но знаю, что есть предложение и переговоры ведутся. Но сейчас я не могу дать вам точный ответ. Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — приводит слова Кварацхелии «Чемпионат».

    • Кварацхелия в этом сезоне РПЛ провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +974

      кто там 10 минут назад

      Во ватников прорвало) нет, лучше сидеть до седых мудей в донной лиге, чем играть в Европе, где почти любая команда вынесет вперёд ногами наши «топ» клубы.
      Молодец Хвича не ща баблом, видно, гоняется, а за спортивным развитием.

      0
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      Рейтинг: +2419

      AZ 16 минут назад

      Динамо Минск наверное интересуется... Европа как никак...

      1
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      Рейтинг: +1633

      Валерий2705 36 минут назад

      А сможешь ли ты играть то в отличный футбол? С мячом классно бежишь, но в Европе это может не прокатить. Это тебе не Рубин и не сборная Грузии. Дерзковатое вью, от человека который ещё даже в России ничего не выиграл, не индивидуально, не командно.

      1
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      Рейтинг: +212

      Жорик секс обжорик 42 минуты назад

      ой балабол. все мы знаем куда после Рубина вы переходите.
      Рубин газовый фарм-клуб...

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