Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в интервью грузинскому телеканалу 1tv.ge заявил, что не останется надолго в РПЛ.

«Не могу сказать, что скоро поменяю команду, но знаю, что есть предложение и переговоры ведутся. Но сейчас я не могу дать вам точный ответ. Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — приводит слова Кварацхелии «Чемпионат».