Защитник «Рубина» Уремович восстановился после травмы. Он пропустил более трех недель

«Рубин» сообщил о возвращении в строй центрального защитника Филипа Уремовича.

Сегодня 23-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе после перерыва длительностью более трех недель.

Хорват 14 ноября получил травму в матче за сборную и с тех пор восстанавливался.

В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 13 игр.

Ближайший соперник казанцев – «Тамбов».