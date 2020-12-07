Защитник «Рубина» Уремович восстановился после травмы. Он пропустил более трех недель

«Рубин» сообщил о возвращении в строй центрального защитника Филипа Уремовича.
Сегодня 23-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе после перерыва длительностью более трех недель.
Хорват 14 ноября получил травму в матче за сборную и с тех пор восстанавливался.
- В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 13 игр.
- Ближайший соперник казанцев – «Тамбов».
Филип Уремович полностью здоров и тренировался сегодня в общей группе!Первый удар кэпа на двухсторонке pic.twitter.com/nKs6GMnKr3— «Рубин» Казань (@fcrk) December 7, 2020