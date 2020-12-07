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    Защитник «Рубина» Уремович восстановился после травмы. Он пропустил более трех недель

    «Рубин» сообщил о возвращении в строй центрального защитника Филипа Уремовича.

    Сегодня 23-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе после перерыва длительностью более трех недель.

    Хорват 14 ноября получил травму в матче за сборную и с тех пор восстанавливался.

    • В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 13 игр.
    • Ближайший соперник казанцев – «Тамбов».

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    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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