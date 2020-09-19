Уремович: «С Бердыевым тяжело работать. Много критикует»

Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал, с какими сложностями сталкивался, когда команду возглавлял Курбан Бердыев.

– Знаю, что Бердыев настолько высоко тебя котировал, что в один момент был даже готов перестроить схему на два центральных.

– Да, он мне это говорил. Но тогда в клубе были Сорокин и Сесар Навас, а Бердыев хотел быструю связку защитников. Все-таки решил остаться в привычной модели. Он многому меня научил, хотя с ним тяжело работать.

– Тяжело?

– Да, много критикует. Это сейчас я понимаю, что это правильно, а тогда негодовал внутри: «Почему он все время только меня критикует». После первой тренировки вообще не понимал, что он хочет.

Очень много работы над тактикой, в Хорватии я с таким не сталкивался. У нас играют в атаку и на индивидуальном мастерстве, с улыбкой на лице. Тактики минимум, но, повторюсь, сейчас осознаю, насколько это было полезно.

Как-то мы выиграли у «Крыльев» (2:1). На следующий день – восстановительная тренировка, Бердыев зовет к себе: «Надо поговорить. Слушай, если будешь и дальше так играть, то сядешь».

Я был в шоке, потому что думал, что хорошо сыграл. Или после игры с «Оренбургом» Бердыев начал разбирать мои ошибки и насчитал 46 за первый тайм. Сорок шесть! В общем, учил меня и мотивировал развиваться.