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    Уремович: «С Бердыевым тяжело работать. Много критикует»

    Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал, с какими сложностями сталкивался, когда команду возглавлял Курбан Бердыев.

    – Знаю, что Бердыев настолько высоко тебя котировал, что в один момент был даже готов перестроить схему на два центральных.

    – Да, он мне это говорил. Но тогда в клубе были Сорокин и Сесар Навас, а Бердыев хотел быструю связку защитников. Все-таки решил остаться в привычной модели. Он многому меня научил, хотя с ним тяжело работать.

    – Тяжело?

    – Да, много критикует. Это сейчас я понимаю, что это правильно, а тогда негодовал внутри: «Почему он все время только меня критикует». После первой тренировки вообще не понимал, что он хочет.

    Очень много работы над тактикой, в Хорватии я с таким не сталкивался. У нас играют в атаку и на индивидуальном мастерстве, с улыбкой на лице. Тактики минимум, но, повторюсь, сейчас осознаю, насколько это было полезно.

    Как-то мы выиграли у «Крыльев» (2:1). На следующий день – восстановительная тренировка, Бердыев зовет к себе: «Надо поговорить. Слушай, если будешь и дальше так играть, то сядешь».

    Я был в шоке, потому что думал, что хорошо сыграл. Или после игры с «Оренбургом» Бердыев начал разбирать мои ошибки и насчитал 46 за первый тайм. Сорок шесть! В общем, учил меня и мотивировал развиваться.

    • Уремович и Бердыев работали вместе в сезоне-2018/19.
    • После ухода из «Рубина» в июне 2019 года тренер остается без команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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