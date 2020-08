Ловрен и Влашич вызваны в сборную Хорватии

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич и защитник «Зенита» Деян Ловрен вызваны в сборную Хорватии на матчи Лиги наций с Португалией и Францией, сообщает твиттер национальной команды.

В расширенный список хорватской команды попал защитник «Рубина» Филип Уремович.

The Croatia squad list for the September UNL matches is out nowJust weeks left until the Vatreni are finally back in action and we are EXCITED pic.twitter.com/ymnlNaRlao