Уремович получил травму в матче со Швецией

В эти минуты проходит матч пятого тура Лиги наций между сборными Швеции и Хорватии. В первом тайме травму получил защитник гостей Филип Уремович.
После стыка с соперником игрок «Рубина» попросил замену, на 41-й минуте был выпущен другой защитник.
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В эти минуты проходит матч пятого тура Лиги наций между сборными Швеции и Хорватии. В первом тайме травму получил защитник гостей Филип Уремович.
После стыка с соперником игрок «Рубина» попросил замену, на 41-й минуте был выпущен другой защитник.