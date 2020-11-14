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    Уремович получил травму в матче со Швецией

    В эти минуты проходит матч пятого тура Лиги наций между сборными Швеции и Хорватии. В первом тайме травму получил защитник гостей Филип Уремович.

    После стыка с соперником игрок «Рубина» попросил замену, на 41-й минуте был выпущен другой защитник.

    • 23-летний Уремович стоит на рынке 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ он пропустил только один матч.
    • 22 ноября «Рубин» примет «Ростов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2020 23:54
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