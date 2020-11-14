Уремович получил травму в матче со Швецией

В эти минуты проходит матч пятого тура Лиги наций между сборными Швеции и Хорватии. В первом тайме травму получил защитник гостей Филип Уремович.

После стыка с соперником игрок «Рубина» попросил замену, на 41-й минуте был выпущен другой защитник.