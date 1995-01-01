Metaratings: «Рубин» просил у ЦСКА за Уремовича 12 миллионов

Ну и идите нах, плешивые кони
ЦСКА отказался от приобретения защитника «Рубина» Филипа Уремовича.
По информации Metaratings, казанцы просили за хорвата 12 миллионов евро. ЦСКА посчитал эту сумму завышенной.
В минувшем сезоне РПЛ игрок провел 25 матчей, сделав один ассист. Рыночная стоимость Уремовича – 3,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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