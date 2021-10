Тренерский штаб сборной Хорватии огласил состав команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

В заявку попали защитник «Зенита» Деян Ловрен и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Защитник «Рубина» Филип Уремович и хавбек «Динамо» Никола Моро попали в резервный список.

Head coach @DalicZlatko presents #Croatia squad for the decisive @FIFAWorldCup qualifiers in November!#BeProud #WCQ #Family #Vatreni pic.twitter.com/E80JuHx65J