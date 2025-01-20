Новиков назвал лучшего нападающего РПЛ – это не Угальде

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил талант форварда команды Константина Тюкавина.

– Кто является лидером «Динамо»?

– Константин Тюкавин, потому что он лидер атаки, на нем многое завязано. Константин уже второй год показывает хороший футбол. Бителло проводит достаточно качественный сезон. Команда укомплектована неплохо для борьбы за чемпионство.

Единственное, «Динамо» нужно найти баланс между атакой и обороной. В это трансферное окно клубу надо уделить внимание поиску защитников более высокого уровня. В атаке неплохие игроки, есть конкуренция. В обороне хотелось бы видеть футболистов более высокого уровня.

– Тюкавин – самый сильный нападающий РПЛ?

– Сейчас он самый сильный форвард. Да, Манфред Угальде хорошо провел осеннюю часть чемпионата, забил много мячей, но если говорить о предыдущем сезоне и о нынешнем, то Константин очень ровно проводит этот отрезок и показывает, что он один из лучших.