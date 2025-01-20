Реакция Погребняка на трансфер Энрике в «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал покупку Луиса Энрике у «Ботафого».

Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.

«Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

«Ботафого» купил Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

«Трансфер Луиса Энрике в «Зенит» – замечательная сделка. Свежая кровь в составе «Зенита». Отличная новость, что Вендел доиграет этот сезон в составе «Зенита». Команде нужно обновлять состав. Пара Луис Энрике и Вендел наделает шума.

Что касается суммы трансфера, такими цифрами не удивить. Были трансферы и дороже. Как мы знаем, эти трансферы окупались и продавались ещe дороже, а игроки приносили пользу», – сказал Погребняк.