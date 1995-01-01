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    Япония. Джей-лига. Команды

    Ависпа Фукуока
    (Фукуока)
    Альбирекс Ниигата
    (Ниигата)
    Виссел Кобе
    (Кобэ)
    Гамба Осака
    (Осака)
    Джубило Ивата
    (Ивата)
    Йокогама Маринос
    (Йокогама)
    Кавасаки Фронтале
    (Кавасаки)
    Касива Рейсол
    (Касива)
    Касима Антлерс
    (Касима)
    Киото Санга
    (Киото)
    Матида Зельвия
    (Матида)
    Нагоя Грампус
    (Нагоя)
    Саган Тосу
    (Тосу)
    Санфречче Хиросима
    (Хиросима)
    Сенан Бельмаре
    (Хирацука)
    Сересо Осака
    (Осака)
    Токио
    (Токио)
    Токио Верди
    (Токио)
    Урава Рэд Даймондс
    (Сайтама)
    Хоккайдо Консадоле Саппоро
    (Саппоро)
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