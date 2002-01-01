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Япония. Джей-лига
Футбольные стадионы
Япония. Джей-лига 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Ноэвир
Кобе
30 132
2
Сайтама Стэдиум 2002
Сайтама
63 700
3
Касима Соккер Стэдиум
Касима
37 638
4
Ниссан Стэдиум
Йокогама
72 327
5
Кавасаки Тодороки
Кавасаки
26 232
6
Аджиномото
Токио
49 970
7
ЭДИОН Пис Уинг Хиросима
Хиросима
28 529
8
Палома Мизухо
Нагоя
20 000
9
Матида ГИОН Стэдиум
Матида
15 489
10
Панасоник Стэдиум Сюита
Сюита
40 000
11
IAI
Сидзуока
20 248
12
Сити Лайт
Окаяма
15 479
13
Санга Стэдиум
Киото
21 600
14
Йодоко Сакура
Осака
24 481
15
Бест Денки
Фукуока
21 562
16
Тойота
Тойота
45 000
17
К'с денки
Мито
10 152
18
Пис Стэдиум
Нагасаки
20 027
19
Санкио Фронтьер Касива Стэдиум
Касива
15 349
20
Фукуда Денси Арена
Тиба
19 781
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