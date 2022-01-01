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Япония. Джей-лига
Команды
Фаджано Окаяма
Результаты
€ 600 тыс
Фаджано Окаяма
Окаяма
Япония. Джей-лига
Стадион:
Сити Лайт
Сайт:
http://www.fagiano-okayama.com/
Тренер:
Такаси Кияма
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Япония. Джей-лига. 2026
Япония. Джей-лига. 2025
06.06 | 10:00
Урава Рэд Даймондс
0 : 2
Фаджано Окаяма
31.05 | 08:00
Фаджано Окаяма
1 : 1
Урава Рэд Даймондс
24.05 | 06:55
Фаджано Окаяма
2 : 3
Сересо Осака
17.05 | 08:00
Фаджано Окаяма
2 : 0
Симидзу С-Палс
10.05 | 08:00
Виссел Кобе
0 : 3
Фаджано Окаяма
06.05 | 07:00
В-Варен Нагасаки
2 : 1
Фаджано Окаяма
02.05 | 07:00
Фаджано Окаяма
1 : 0
Санфречче Хиросима
29.04 | 09:00
Нагоя Грампус
1 : 1
Фаджано Окаяма
25.04 | 08:00
Фаджано Окаяма
2 : 0
Ависпа Фукуока
19.04 | 09:00
Гамба Осака
2 : 2
Фаджано Окаяма
11.04 | 10:00
Киото Санга
5 : 1
Фаджано Окаяма
05.04 | 08:00
Фаджано Окаяма
1 : 4
Виссел Кобе
21.03 | 08:00
Фаджано Окаяма
0 : 1
В-Варен Нагасаки
18.03 | 12:30
Сересо Осака
1 : 2
Фаджано Окаяма
14.03 | 08:00
Симидзу С-Палс
1 : 1
Фаджано Окаяма
08.03 | 06:55
Фаджано Окаяма
1 : 0
Киото Санга
01.03 | 08:00
Фаджано Окаяма
1 : 1
Нагоя Грампус
22.02 | 08:00
Фаджано Окаяма
1 : 2
Гамба Осака
14.02 | 08:00
Санфречче Хиросима
1 : 1
Фаджано Окаяма
08.02 | 07:05
Ависпа Фукуока
1 : 1
Фаджано Окаяма
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