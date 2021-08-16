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  • Влашич, Ловрен, Моро и Уремович – в заявке сборной Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022

Влашич, Ловрен, Моро и Уремович – в заявке сборной Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022

16 августа 2021, 14:12
4

Тренерский штаб сборной Хорватии опубликовал состав команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

В заявку вошли четыре представителя РПЛ: Деян Ловрен («Зенит»), Филип Уремович («Рубин»), Никола Влашич (ЦСКА) и Никола Моро («Динамо»).

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»), Ивица Ивушич («Осиек»);

Защитники: Деян Ловрен («Зенит»), Филип Уремович («Рубин»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуйе Чалета-Цар («Марсель»), Домагой Вида («Бешикташ»), Йосип Юранович («Легия»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»);

Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Никола Моро («Динамо»), Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Иванушец («Динамо» З);

Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Мислав Оршич («Динамо» З), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливайя («Хайдук»), Антонио-Мирко Чолак («Мальме»).

Источник: твиттер сборной Хорватии
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Динамо Рубин Хорватия Ловрен Деян Моро Никола Влашич Никола Уремович Филип
Комментарии (4)
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Spirit_78
1629112835
Ловрен - это хорошо. Через эту дырку в обороне будут шансы забить в ворота Хорватии.
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Боцман59rus
1629113626
- подумаешь, у нас свои козыри: блондин шоуМен, на тренерском мостике, умудренный опытом рукаку и молодое дарование из мос. Динамо...
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ilichkadr
1629114710
Ну, вот два Николы нам и организуют 2 гола.
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Рубинище
1629117315
там Уремович почистит за ним.
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