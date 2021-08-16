Влашич, Ловрен, Моро и Уремович – в заявке сборной Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Хорватии опубликовал состав команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В заявку вошли четыре представителя РПЛ: Деян Ловрен («Зенит»), Филип Уремович («Рубин»), Никола Влашич (ЦСКА) и Никола Моро («Динамо»).
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»), Ивица Ивушич («Осиек»);
Защитники: Деян Ловрен («Зенит»), Филип Уремович («Рубин»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуйе Чалета-Цар («Марсель»), Домагой Вида («Бешикташ»), Йосип Юранович («Легия»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»);
Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Никола Моро («Динамо»), Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Иванушец («Динамо» З);
Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Мислав Оршич («Динамо» З), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливайя («Хайдук»), Антонио-Мирко Чолак («Мальме»).