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    Влашич, Ловрен, Моро и Уремович – в заявке сборной Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной Хорватии опубликовал состав команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    В заявку вошли четыре представителя РПЛ: Деян Ловрен («Зенит»), Филип Уремович («Рубин»), Никола Влашич (ЦСКА) и Никола Моро («Динамо»).

    Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»), Ивица Ивушич («Осиек»);

    Защитники: Деян Ловрен («Зенит»), Филип Уремович («Рубин»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуйе Чалета-Цар («Марсель»), Домагой Вида («Бешикташ»), Йосип Юранович («Легия»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»);

    Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Никола Моро («Динамо»), Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Иванушец («Динамо» З);

    Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Мислав Оршич («Динамо» З), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливайя («Хайдук»), Антонио-Мирко Чолак («Мальме»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Хорватии

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24605

      Боцман59rus 8 минут назад

      - подумаешь, у нас свои козыри: блондин шоуМен, на тренерском мостике, умудренный опытом рукаку и молодое дарование из мос. Динамо...

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      Рейтинг: +2048

      Spirit_78 21 минуту назад

      Ловрен - это хорошо. Через эту дырку в обороне будут шансы забить в ворота Хорватии.

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