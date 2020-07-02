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    Берг, Алексей Миранчук и три игрока «Уфы» вошли в символическую сборную 25-го тура по версии Opta

    OptaSports составила символическую сборную 25-го тура РПЛ.

    В нее вошли сразу три футболиста «Уфы» – вратарь Александр Беленов, защитник Алексей Никитин и полузащитник Даниил Фомин.

    Также в команду включены защитники Хердур Магнуссон (ЦСКА) и Филип Уремович («Рубин»), полузащитники Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Артем Тимофеев и Максим Глушенков (оба «Крылья Советов»), Одисе Роши («Ахмат») и форвард Маркус Берг («Краснодар»).

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2124

      житель СПб 29 минут назад

      Игроки Уфы, Рубина... Да они матчи тура смотрели вообще?!

      0
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      Рейтинг: +15468

      bset 2 часа назад

      Помогите найти игроков Зенита

      0
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      ...
      Рейтинг: +20719

      пьяныйхоровод > bset 42 минуты назад

      гаспромфсёкупил , они подсунули в символическую сборную игроков своих фармклубаф . Заговор , заговор . купленный вилков не назначил в ворота Зенита ещё 3 пенальти и не удалил Оздоева , Ивановича , Барриоса и Сантоса ( там за один вброс аута прямая красная ).

      1
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      Рейтинг: +2124

      житель СПб > пьяныйхоровод 32 минуты назад

      Видимо, Зенит все деньги истратил на фсёкупил, и на включение игроков в симв. сборную тура денег не хватило?

      2
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      Рейтинг: +108

      Kurt Angel 2 часа назад

      Мдаа.
      Игроки Уфы...за 10 тел в штрафной Беленова в числе лучших по итогам тура что ли?

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