Берг, Алексей Миранчук и три игрока «Уфы» вошли в символическую сборную 25-го тура по версии Opta

Игроки Уфы, Рубина... Да они матчи тура смотрели вообще?!
OptaSports составила символическую сборную 25-го тура РПЛ.
В нее вошли сразу три футболиста «Уфы» – вратарь Александр Беленов, защитник Алексей Никитин и полузащитник Даниил Фомин.
Также в команду включены защитники Хердур Магнуссон (ЦСКА) и Филип Уремович («Рубин»), полузащитники Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Артем Тимофеев и Максим Глушенков (оба «Крылья Советов»), Одисе Роши («Ахмат») и форвард Маркус Берг («Краснодар»).
#OptaSportsПо итогам двух игровых дней в команду лучших попали футболисты «Уфы», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата». pic.twitter.com/g8jCNPD4VE— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 2, 2020