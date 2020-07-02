Берг, Алексей Миранчук и три игрока «Уфы» вошли в символическую сборную 25-го тура по версии Opta

OptaSports составила символическую сборную 25-го тура РПЛ.
В нее вошли сразу три футболиста «Уфы» – вратарь Александр Беленов, защитник Алексей Никитин и полузащитник Даниил Фомин.
Также в команду включены защитники Хердур Магнуссон (ЦСКА) и Филип Уремович («Рубин»), полузащитники Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Артем Тимофеев и Максим Глушенков (оба «Крылья Советов»), Одисе Роши («Ахмат») и форвард Маркус Берг («Краснодар»).
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Источник: Твиттер «Матч Премьер»