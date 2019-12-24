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    Агент Уремовича: «Есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но Филип счастлив в «Рубине»

    Агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича Иван Бошняк прокомментировал информацию о том, что хорват может продолжить карьеру в АПЛ.

    «К игроку есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но сейчас для Филипа важно хорошо играть за «Рубин», он счастлив в Казани. Посмотрим, что будет летом», – сказал Бошняк.

    • В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 17 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 3,2 миллиона евро.

    «Бизнес Online»: английские клубы предлагали 10 миллионов за защитника «Рубина» Уремовича


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4341

      серега кашин 10 минут назад

      может хватит писать абсурд, сказал бы правду что немного интересуются из того же чемпионшипа, но он хочет получать деньги на халяву

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      Рейтинг: +1124

      solodealer 42 минуты назад

      Перевожу на русский: есть предложение попробовать себя против мастеров спорта. Ответ: парнишка счастлив играть среди разрядников)))

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