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  • Агент Уремовича: «Есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но Филип счастлив в «Рубине»

Агент Уремовича: «Есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но Филип счастлив в «Рубине»

24 декабря 2019, 16:07
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Агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича Иван Бошняк прокомментировал информацию о том, что хорват может продолжить карьеру в АПЛ.

«К игроку есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но сейчас для Филипа важно хорошо играть за «Рубин», он счастлив в Казани. Посмотрим, что будет летом», – сказал Бошняк.

  • В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 17 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 3,2 миллиона евро.

«Бизнес Online»: английские клубы предлагали 10 миллионов за защитника «Рубина» Уремовича


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Рубин Уремович Филип
Комментарии (2)
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серега кашин
1577196116
может хватит писать абсурд, сказал бы правду что немного интересуются из того же чемпионшипа, но он хочет получать деньги на халяву
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1999biovedsa
1577199611
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