Агент Уремовича: «Есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но Филип счастлив в «Рубине»

Агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича Иван Бошняк прокомментировал информацию о том, что хорват может продолжить карьеру в АПЛ.
«К игроку есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но сейчас для Филипа важно хорошо играть за «Рубин», он счастлив в Казани. Посмотрим, что будет летом», – сказал Бошняк.
- В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 17 матчей, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 3,2 миллиона евро.
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Источник: Sport24