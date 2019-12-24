Агент Уремовича: «Есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но Филип счастлив в «Рубине»

Агент защитника «Рубина» Филипа Уремовича Иван Бошняк прокомментировал информацию о том, что хорват может продолжить карьеру в АПЛ.

«К игроку есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но сейчас для Филипа важно хорошо играть за «Рубин», он счастлив в Казани. Посмотрим, что будет летом», – сказал Бошняк.

В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 17 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 3,2 миллиона евро.

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