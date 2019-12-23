«Бизнес Online»: английские клубы предлагали 10 миллионов за защитника «Рубина» Уремовича

Защитник «Рубина» Филип Уремович привлек внимание английских клубов, утверждает «Бизнес Online».
По информации источника, несколько команд АПЛ, не относящихся к категории топ, неофициально предлагали за хорвата 10 миллионов евро.
Однако «Рубин» не спешит продавать 22-летнего футболиста, рассчитывая в итоге выручить за него не менее 15 миллионов.
- В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 17 матчей, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость игрока – 3,2 миллиона евро.
Источник: «Бизнес Online»