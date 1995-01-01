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    «Бизнес Online»: английские клубы предлагали 10 миллионов за защитника «Рубина» Уремовича

    Защитник «Рубина» Филип Уремович привлек внимание английских клубов, утверждает «Бизнес Online».

    По информации источника, несколько команд АПЛ, не относящихся к категории топ, неофициально предлагали за хорвата 10 миллионов евро.

    Однако «Рубин» не спешит продавать 22-летнего футболиста, рассчитывая в итоге выручить за него не менее 15 миллионов.

    • В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 17 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость игрока – 3,2 миллиона евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      wz4 5 секунд назад

      Eсли делаете ставки -> portal-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +4332

      серега кашин 8 минут назад

      ну 15 лямов им точно не дадут за него

      0
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      Рейтинг: +15216

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Неофициально предложили - неофициально отказали.

      1
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      Рейтинг: +1031

      Серж 69 38 минут назад

      А чьим то дядей,откуда-нибудь из Зимбабве,они не интересовались?

      0
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      Рейтинг: +11541

      ВетеR 47 минут назад

      Очередные бредни

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