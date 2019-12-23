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  • «Бизнес Online»: английские клубы предлагали 10 миллионов за защитника «Рубина» Уремовича

«Бизнес Online»: английские клубы предлагали 10 миллионов за защитника «Рубина» Уремовича

23 декабря 2019, 21:18
6

Защитник «Рубина» Филип Уремович привлек внимание английских клубов, утверждает «Бизнес Online».

По информации источника, несколько команд АПЛ, не относящихся к категории топ, неофициально предлагали за хорвата 10 миллионов евро.

Однако «Рубин» не спешит продавать 22-летнего футболиста, рассчитывая в итоге выручить за него не менее 15 миллионов.

  • В текущем сезоне Уремович провел за «Рубин» 17 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,2 миллиона евро.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Уремович Филип
Комментарии (6)
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ВетеR
1577125884
Очередные бредни
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Серж 69
1577126418
А чьим то дядей,откуда-нибудь из Зимбабве,они не интересовались?
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DOCTOR PENALTY
1577126636
Неофициально предложили - неофициально отказали.
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серега кашин
1577128202
ну 15 лямов им точно не дадут за него
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yegor.shadrin
1577140355
Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте -------- https://bit.vodka/strong
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ItalianFootball
1577177638
В России с бизнесом плохо, с бизнессом онлайн, очевидно, еще хуже.
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