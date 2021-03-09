Bobsoccer: Мусаеву наложили десять швов. Он разбил губу в столкновении с Уремовичем

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев разбил губу после столкновения головами с одноклубником Филипом Уремовичем в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
По информации Bobsoccer, Мусаев избежал серьезной травмы. В больнице ему наложили десять швов: восемь на губу и два – на десну.
Сообщается, что других повреждений у 22-летнего хавбека нет. Его самочувствие удовлетворительное.
- Мусаев – воспитанник «Зенита».
- Он перешел из «Зенита» в «Рубин» этой зимой.
Мусаев получил травму после столкновения с Уремовичем. Его увезли с поля с окровавленным лицом
Источник: Bobsoccer