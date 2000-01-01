Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Bobsoccer: Мусаеву наложили десять швов. Он разбил губу в столкновении с Уремовичем

    Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев разбил губу после столкновения головами с одноклубником Филипом Уремовичем в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    По информации Bobsoccer, Мусаев избежал серьезной травмы. В больнице ему наложили десять швов: восемь на губу и два – на десну.

    Сообщается, что других повреждений у 22-летнего хавбека нет. Его самочувствие удовлетворительное.

    • Мусаев – воспитанник «Зенита».
    • Он перешел из «Зенита» в «Рубин» этой зимой.

    Мусаев получил травму после столкновения с Уремовичем. Его увезли с поля с окровавленным лицом

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83522
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru