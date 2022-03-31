«Рубин» ожидает, что в скором времени в расположение команды вернутся полузащитники Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом.
Датчанин и кореец не приостанавливали контракты с клубом, но при этом оба находятся за границей.
Они восстанавливаются после травм. Их отъезд в другие страны состоялся еще до возобновления сезона РПЛ.
В «Рубине» надеются на возвращение Абильдгора и Ин Бома. С ними на связи находится главный тренер команды Леонид Слуцкий.
- «Рубин» уже покинули 5 легионеров.
- Ушли Филип Уремович, Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Силвие Бегич.
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Источник: «Спорт-Экспресс»