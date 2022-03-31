«Рубин» ожидает, что в скором времени в расположение команды вернутся полузащитники Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом.

Датчанин и кореец не приостанавливали контракты с клубом, но при этом оба находятся за границей.

Они восстанавливаются после травм. Их отъезд в другие страны состоялся еще до возобновления сезона РПЛ.

В «Рубине» надеются на возвращение Абильдгора и Ин Бома. С ними на связи находится главный тренер команды Леонид Слуцкий.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции