Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

В «Рубине» надеются на возвращение Абильдгора и Ин Бома

«Рубин» ожидает, что в скором времени в расположение команды вернутся полузащитники Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом.

Датчанин и кореец не приостанавливали контракты с клубом, но при этом оба находятся за границей.

Они восстанавливаются после травм. Их отъезд в другие страны состоялся еще до возобновления сезона РПЛ.

В «Рубине» надеются на возвращение Абильдгора и Ин Бома. С ними на связи находится главный тренер команды Леонид Слуцкий.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
«Рубин» – об уходе легионеров: «Мы – «Рубин», нас не остановить!» 7
Появилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России 8
Директор «Наполи»: «Хвича не входит в наши планы» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:45
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +60979

    portero 36 минут назад

    А что их государство лишает права, зарабатывать деньги?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11