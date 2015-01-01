ЭСК посчитала ошибочным удаление полузащитника «Рубина» Абильдгора в матче со «Спартаком»

Да подавитесь вы своими антиспартаковскими решениями! Всё равно они ни на что не влияют.
ЭСК РФС признала ошибочным удаление хавбека «Рубина» Оливера Абильдгора в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Абильдгор был удален за две желтые карточки. В ЭСК считают, что второе предупреждение датчанину на 71-й минуте было вынесено ошибочно.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» Оливер Абильдгор совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», – сообщила пресс-служба РФС.
- Датчанин попал в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta.
- В текущем сезоне РПЛ он сыграл в 19 матчах.
- Рыночная стоимость 24-летнего полузащитника – 3 миллиона евро.