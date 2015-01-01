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    ЭСК посчитала ошибочным удаление полузащитника «Рубина» Абильдгора в матче со «Спартаком»

    ЭСК РФС признала ошибочным удаление хавбека «Рубина» Оливера Абильдгора в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

    Абильдгор был удален за две желтые карточки. В ЭСК считают, что второе предупреждение датчанину на 71-й минуте было вынесено ошибочно.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» Оливер Абильдгор совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», – сообщила пресс-служба РФС.

    • Датчанин попал в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta.
    • В текущем сезоне РПЛ он сыграл в 19 матчах.
    • Рыночная стоимость 24-летнего полузащитника – 3 миллиона евро.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26854

      oyabun 27 минут назад

      Да подавитесь вы своими антиспартаковскими решениями! Всё равно они ни на что не влияют.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +758

      FaTeK1945ru > oyabun 20 минут назад

      ...надо отнестись к этому с пониманием.Ничего личного.Уважал Спартак Романцева.
      болельщик РУБИНа.

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