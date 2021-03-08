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  • ЭСК посчитала ошибочным удаление полузащитника «Рубина» Абильдгора в матче со «Спартаком»

ЭСК посчитала ошибочным удаление полузащитника «Рубина» Абильдгора в матче со «Спартаком»

8 марта 2021, 14:44
9

ЭСК РФС признала ошибочным удаление хавбека «Рубина» Оливера Абильдгора в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Абильдгор был удален за две желтые карточки. В ЭСК считают, что второе предупреждение датчанину на 71-й минуте было вынесено ошибочно.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» Оливер Абильдгор совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», – сообщила пресс-служба РФС.

  • Датчанин попал в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta.
  • В текущем сезоне РПЛ он сыграл в 19 матчах.
  • Рыночная стоимость 24-летнего полузащитника – 3 миллиона евро.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Абильдгор Оливер
Комментарии (9)
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oyabun
1615204547
Да подавитесь вы своими антиспартаковскими решениями! Всё равно они ни на что не влияют.
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Nevsky_RU
1615206913
Федун сняться с чемпа то опять не надумал? А то вон, очередной произвол в свинском матче))
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NewLife
1615207811
"..по неосторожности" ? Вы у него спросили что-ли: парень ты это не специально ? ЭСК - это просто цирк с клоунами.
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Avitaminoz
1615207898
Толку от этого решения? Посчитали они. Он сыграет сегодня? Нет. Значит это профанация а не решение.
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Andrew01
1615209976
А по совокупности не бывает?))))) клоуны мля ть....
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