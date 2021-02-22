Абильдгор: «Рубин» – правильный выбор. Искренне верю, что так всe и есть»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор ответил на вопросы о своем переходе в казанский клуб в феврале 2020 года.

– Как вы перешли в «Рубин»? Ведь решение перейти в казанский клуб было принято в последний момент.

– Европейское окно как раз закрывалось, но в России оно ещe было открыто. Поэтому стресса из-за времени не было. Но я сам на себе почувствовал, что каждый трансфер подразумевает под собой большую историю.

– Параллельно с переговорами о трансфере в «Рубин» вы вели разговор с неким представителем Бундеслиги. Почему в итоге решили выбрать РПЛ?

– У меня действительно было несколько вариантов. Думаю, по прошествии времени, что «Рубин» был правильным выбором.

Тогда я был на связи с главным тренером и спортивным директором. Они рассказали о целях клуба и о том, как тут всe работает.

Иногда приходится делать выбор. Тогда я решил, что выбор будет правильным. Пока я искренне верю, что так всe и есть.

– Бундеслига – большой чемпионат. Выбрали РПЛ из-за обещания тренера постоянного игрового времени?

– Я – один из немногих датчан, которые играли в РПЛ. Наверное, единственный. Такая ситуация, это вызов самому себе не только на поле, но и за его пределами.

Многие датчане предпочитают ехать в Германию, Бельгию, Голландию, а я решил пойти по другому пути.