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    Абильдгор: «Рубин» – правильный выбор. Искренне верю, что так всe и есть»

    Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор ответил на вопросы о своем переходе в казанский клуб в феврале 2020 года.

    – Как вы перешли в «Рубин»? Ведь решение перейти в казанский клуб было принято в последний момент.

    – Европейское окно как раз закрывалось, но в России оно ещe было открыто. Поэтому стресса из-за времени не было. Но я сам на себе почувствовал, что каждый трансфер подразумевает под собой большую историю.

    Параллельно с переговорами о трансфере в «Рубин» вы вели разговор с неким представителем Бундеслиги. Почему в итоге решили выбрать РПЛ?

    – У меня действительно было несколько вариантов. Думаю, по прошествии времени, что «Рубин» был правильным выбором.

    Тогда я был на связи с главным тренером и спортивным директором. Они рассказали о целях клуба и о том, как тут всe работает.

    Иногда приходится делать выбор. Тогда я решил, что выбор будет правильным. Пока я искренне верю, что так всe и есть.

    Бундеслига – большой чемпионат. Выбрали РПЛ из-за обещания тренера постоянного игрового времени?

    – Я – один из немногих датчан, которые играли в РПЛ. Наверное, единственный. Такая ситуация, это вызов самому себе не только на поле, но и за его пределами.

    Многие датчане предпочитают ехать в Германию, Бельгию, Голландию, а я решил пойти по другому пути.

    • «Рубин» сначала арендовал Абильдгора, а затем выкупил за 2 миллиона евро.
    • В составе казанской команды хавбек сделал два ассиста в 30 матчах.

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    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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