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  • Абильдгор: «В России не все знают, что такое Дания. Поэтому они считают себя лучше нас»

Абильдгор: «В России не все знают, что такое Дания. Поэтому они считают себя лучше нас»

21 июня 2021, 13:52
12

Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал о России перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Не все, кого я встречаю в России на улице, вообще знают, что такое Дания. Только по этой причине они считают себя лучше нас.

Дошло до того, что просто говорю россиянам, что я из Скандинавии, потому что в основном они знают только о Швеции. Надеюсь, скоро они узнаю о Дании немного больше.

Россия – очень гордая футбольная нация, которая ставит себя выше собственного потенциала. Поэтому россиянам не нравится, когда их называют малой футбольной нацией.

Будет здорово, если они смогут прыгнуть выше головы и выйдут из группы. Именно этого им и нужно, чтобы набрать очки в матче с Данией», – сказал Абильгор.

  • Матч Россия – Дания пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

Источник: TV2
Чемпионат Европы Рубин Дания Россия Абильдгор Оливер
Комментарии (12)
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Cromathaar
1624274161
Зато честно.
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absent32
1624277575
я только одно не могу понять, у кого он спрашивал о Дании? что за дурачков таких нашел, которые не знают что такое Дания???
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Spirit_78
1624278640
Я отлично знаю, что в Дании есть зверский обычай убивать у морского берега дельфинов, при этом вода окрашивается кровью. Ещё история была про препарирование жирафа. Также недавно было массовое убийство норок из-за коронавирусной истерии. Так что ошибается этот товарищ - хорошо в России известно, что такое Дания.
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Дима Цэ
1624279168
Ну на наших улицах можно повстречать таких, которые на вопрос : "Какая самая маленькая страна в мире"? Ответят: "Китай"
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Ловкий Бубен
1624284779
Так устроен спорт: кто-то думает что это выше чьей-то головы , а сам не всегда может прыгнуть выше своей, и поэтому с нулём на последнем месте
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G.P.
1624284831
Уж не знаю, кого он там спрашивал. Может и есть такие, кто не знает, но тогда и в Дании можно найти тех, кто про Россию не слышал ничего, кроме того, что у нас медведи ходят по улицам.
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general.lizyukov
1624288159
Почему не знаем, знаем. Это та страна, которая гитлеру ровно один час сопротивлялась, до первого выстрела. А потом её граждане вступали в легионы СС, чтобы в России воевать на стороне нацистов. Конечно мы вас знаем, подстилки.
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maratagliulin
1624300588
На каком языке и у кого он спрашивал о Дании? Не каждый разберет их бормотание на русском языке со скандинавским акцентом...
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амани
1624309852
все все знают. только не хотят замечать очевидное.....мы все знаем. как вы ДАНИЯ . отимеете нашу сборную....
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