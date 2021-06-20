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    Абильдгор: «В России не все знают, что такое Дания. Поэтому они считают себя лучше нас»

    Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал о России перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

    «Не все, кого я встречаю в России на улице, вообще знают, что такое Дания. Только по этой причине они считают себя лучше нас.

    Дошло до того, что просто говорю россиянам, что я из Скандинавии, потому что в основном они знают только о Швеции. Надеюсь, скоро они узнаю о Дании немного больше.

    Россия – очень гордая футбольная нация, которая ставит себя выше собственного потенциала. Поэтому россиянам не нравится, когда их называют малой футбольной нацией.

    Будет здорово, если они смогут прыгнуть выше головы и выйдут из группы. Именно этого им и нужно, чтобы набрать очки в матче с Данией», – сказал Абильгор.

    • Матч Россия – Дания пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TV2

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +739

      Дима Цэ 7 минут назад

      Ну на наших улицах можно повстречать таких, которые на вопрос :
      "Какая самая маленькая страна в мире"?
      Ответят:
      "Китай"

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    • ...
      Рейтинг: +1535

      Spirit_78 16 минут назад

      Я отлично знаю, что в Дании есть зверский обычай убивать у морского берега дельфинов, при этом вода окрашивается кровью.
      Ещё история была про препарирование жирафа. Также недавно было массовое убийство норок из-за коронавирусной истерии.
      Так что ошибается этот товарищ - хорошо в России известно, что такое Дания.

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      Рейтинг: +2878

      absent32 34 минуты назад

      я только одно не могу понять, у кого он спрашивал о Дании? что за дурачков таких нашел, которые не знают что такое Дания???

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      Рейтинг: +616

      Cromathaar 1 час назад

      Зато честно.

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