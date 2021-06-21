Абильдгор: «В России не все знают, что такое Дания. Поэтому они считают себя лучше нас»

Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал о России перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Не все, кого я встречаю в России на улице, вообще знают, что такое Дания. Только по этой причине они считают себя лучше нас.

Дошло до того, что просто говорю россиянам, что я из Скандинавии, потому что в основном они знают только о Швеции. Надеюсь, скоро они узнаю о Дании немного больше.

Россия – очень гордая футбольная нация, которая ставит себя выше собственного потенциала. Поэтому россиянам не нравится, когда их называют малой футбольной нацией.

Будет здорово, если они смогут прыгнуть выше головы и выйдут из группы. Именно этого им и нужно, чтобы набрать очки в матче с Данией», – сказал Абильгор.