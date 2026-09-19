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Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020