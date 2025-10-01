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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Катанцаро
Сампдория - Катанцаро: обзор матча 01 октября 2025
Сампдория
01.10.2025, среда, 21:30
Италия. Серия В, 6 тур
0 : 0
Завершен
Катанцаро
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Катанцаро
Завершен
Замена
Francesco Conti
️️️️➡️️
Alessandro Bellemo
90'
+2
86'
Замена
Федерико Ди Франческо
️️️️➡️️
Costantino Favasuli
Замена
Николас Иоанну
️️️️➡️️
Лоренцо Венути
82'
Замена
Антонин Барак
️️️️➡️️
Симоне Пафунди
82'
73'
Замена
Gianluca Di Chiara
️️️️➡️️
Bruno Verrengia
73'
Замена
Filippo Pittarello
️️️️➡️️
Пьетро Иеммелло
72'
Желтая карточка
Альфаджо Сиссе
Замена
Массимо Кода
️️️️➡️️
Марвин Чуни
62'
61'
Замена
Лука Пандольфи
️️️️➡️️
Реми Уден
Замена
Лиам Хендерсон
️️️️➡️️
Leonardo Benedetti
61'
61'
Замена
Fabio Rispoli
️️️️➡️️
Simone Pontisso
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Simone Ghidotti
ВР
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
6
Stipe Vulikić
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
(К)
ПЗ
18
Лоренцо Венути
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Alessandro Bellemo
ЦП
32
Leonardo Benedetti
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Марвин Чуни
ЦФ
Катанцаро
6
Давиде Беттелла
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
26
Bruno Verrengia
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Simone Pontisso
ЦП
27
Costantino Favasuli
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
28
Реми Уден
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
(К)
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
98
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
8
Маттео Риччи
ОП
33
Francesco Conti
ЦП
16
Лиам Хендерсон
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
72
Антонин Барак
АП
70
Víctor Narro
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Катанцаро
1
Christian Marietta
ВР
5
Ervin Bashi
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
32
Fabio Rispoli
ЦП
19
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
94
Федерико Ди Франческо
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Лука Пандольфи
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
98
Davide Buglio
ЦФ
77
Николо Бусо
ЦФ
3-3-2-1-1
1
5
Риччо
3
Хаджикадунич
6
23
Депаоли
28
Абильдгор
18
Венути
6
32
20
Пафунди
90
Чуни
4-1-2-2-2
84
Кассандро
4
26
6
Беттелла
10
Петриччионе
20
27
28
Уден
80
Сиссе
9
Иеммелло
22
18
Венути
14
Иоанну
14
Иоанну
18
Венути
6
33
33
6
32
16
Хендерсон
16
Хендерсон
32
20
Пафунди
72
Барак
72
Барак
20
Пафунди
90
Чуни
9
Кода
9
Кода
90
Чуни
20
32
32
20
27
94
Ди Франческо
94
Ди Франческо
27
28
Уден
8
Пандольфи
8
Пандольфи
28
Уден
26
17
17
26
9
Иеммелло
8
8
9
Иеммелло
Остались в запасе
Сампдория
Катанцаро
30
Никола Равалья
ВР
98
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
8
Маттео Риччи
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
70
Víctor Narro
ЦФ
1
Christian Marietta
ВР
5
Ervin Bashi
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
19
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
98
Davide Buglio
ЦФ
77
Николо Бусо
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
98
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
8
Маттео Риччи
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
70
Víctor Narro
ЦФ
Остались в запасе
1
Christian Marietta
ВР
5
Ervin Bashi
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
19
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
98
Davide Buglio
ЦФ
77
Николо Бусо
ЦФ
Статистика матча Сампдория - Катанцаро
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
12
Офсайды
5
0
Количество передач
284
520
Сейвы
7
3
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Посещаемость:
22495
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