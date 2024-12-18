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  • «Рома» – «Сампдория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

«Рома» – «Сампдория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

18 декабря 2024, 21:50
Рома
18.12.2024, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Сампдория
9' А. Довбик 19' А. Довбик 24' Т. Бальданци 79' Э. Шомуродов
61' Ж. Йепес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
(К) ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сампдория
95
Паоло Висмара
ВР
6
Stipe Vulikić
ЦЗ
72
Davide Veroli
ЦЗ
18
Лоренцо Венути
ПЗ
21
Мелле Меленстен
ОП
14
Жерар Йепес
ОП
14
Роналду Виейра
(К) ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
39
Эстанис Педрола
ЛВ
16
Фабио Борини
ЦФ
34
Simone Leonardi
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
1
Simone Ghidotti
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
8
Маттео Риччи
ОП
6
Alessandro Bellemo
ЦП
32
Leonardo Benedetti
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Дженнаро Тутино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Райан
59
Залевски
5
Н'Дика
22
Эрмосо
3
Анхелиньо
5
Паредес
2
Челик
61
Писилли
8
Бальданци
22
Салемакерс
9
Довбик
3-2-1-2-2
95
Висмара
18
Венути
72
6
21
Меленстен
14
Йепес
14
Виейра
14
Акинсанмиро
39
Педрола
34
16
Борини
59
Залевски
26
Даль
26
Даль
59
Залевски
61
Писилли
28
Ле Фе
28
Ле Фе
61
Писилли
5
Паредес
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
5
Паредес
22
Салемакерс
18
Соуле
18
Соуле
22
Салемакерс
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
72
14
Иоанну
14
Иоанну
72
39
Педрола
23
Депаоли
23
Депаоли
39
Педрола
14
Акинсанмиро
6
6
14
Акинсанмиро
14
Виейра
32
32
14
Виейра
Остались в запасе
Рома
Сампдория
99
Миле Свилар
ВР
89
Ренато Марин
ВР
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Никола Равалья
ВР
1
Simone Ghidotti
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
8
Маттео Риччи
ОП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Дженнаро Тутино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
89
Ренато Марин
ВР
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
1
Simone Ghidotti
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
8
Маттео Риччи
ОП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Дженнаро Тутино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Рома - Сампдория
1
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
13
18
Офсайды
1
0
Количество передач
647
427
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Чезена», 1\8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Чезена»

«Рома» – «Сампдория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сампдория Рома
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