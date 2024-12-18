18.12.2024, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
1
Simone Ghidotti
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
8
Маттео Риччи
ОП
6
Alessandro Bellemo
ЦП
32
Leonardo Benedetti
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Дженнаро Тутино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Райан
59
Залевски
5
Н'Дика
22
Эрмосо
3
Анхелиньо
5
Паредес
2
Челик
61
Писилли
8
Бальданци
22
Салемакерс
9
Довбик
3-2-1-2-2
95
Висмара
18
Венути
72
6
21
Меленстен
14
Йепес
14
Виейра
14
Акинсанмиро
39
Педрола
34
16
Борини
59
Залевски
26
Даль
26
Даль
59
Залевски
61
Писилли
28
Ле Фе
28
Ле Фе
61
Писилли
5
Паредес
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
5
Паредес
22
Салемакерс
18
Соуле
18
Соуле
22
Салемакерс
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
72
14
Иоанну
14
Иоанну
72
39
Педрола
23
Депаоли
23
Депаоли
39
Педрола
14
Акинсанмиро
6
6
14
Акинсанмиро
14
Виейра
32
32
14
Виейра
Остались в запасе
Рома
Сампдория
99
Миле Свилар
ВР
89
Ренато Марин
ВР
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Никола Равалья
ВР
1
Simone Ghidotti
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
8
Маттео Риччи
ОП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Дженнаро Тутино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
89
Ренато Марин
ВР
42
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
1
Simone Ghidotti
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
8
Маттео Риччи
ОП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Дженнаро Тутино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Рома - Сампдория
1
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
13
18
Офсайды
1
0
Количество передач
647
427
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Чезена», 1\8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Чезена»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»