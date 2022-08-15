Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    «Рубин» готов продать двух легионеров

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о готовности клуба продать Оливера Абильдгора и Сеада Хакшабановича.

    – У вас есть понимание по Абильгору и Хакшабановичу, что с ними?

    – Мы все время находимся с ними в переговорах. Они пытаются как-то уйти, а мы их не отпускаем.

    Причина: мы пытаемся выручить хоть какие-то деньги за них. Все находится в процессе.

    • Абильдгор – опорный полузащитник, рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
    • Хакшабанович – левый вингер, рыночная стоимость – 5,5 миллионов евро.

    Новости по теме
    Бюджет «Рубина» сократился почти в два раза
    «Наверное, в обморок упаду». Гендиректор «Рубина» – о возможном подписании Дзюбы 1
    Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Кубанью»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2022 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11