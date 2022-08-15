«Рубин» готов продать двух легионеров

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о готовности клуба продать Оливера Абильдгора и Сеада Хакшабановича.
– У вас есть понимание по Абильгору и Хакшабановичу, что с ними?
– Мы все время находимся с ними в переговорах. Они пытаются как-то уйти, а мы их не отпускаем.
Причина: мы пытаемся выручить хоть какие-то деньги за них. Все находится в процессе.
- Абильдгор – опорный полузащитник, рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
- Хакшабанович – левый вингер, рыночная стоимость – 5,5 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»