Сайманов: «Мне кажется, что Тальби и Абильдгор покинут «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что команду могут покинуть Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор.
«Мне кажется, Тальби и Абильдгор нас покинут. Хотя я попытаюсь их убедить», — сказал Сайманов.
- «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
- Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
- В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»