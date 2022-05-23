Сайманов: «Мне кажется, что Тальби и Абильдгор покинут «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что команду могут покинуть Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор.

«Мне кажется, Тальби и Абильдгор нас покинут. Хотя я попытаюсь их убедить», — сказал Сайманов.

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?