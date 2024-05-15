ФИФА наложила трансферный бан на «Рубин» до 2026 года («РБ Спорт»)

«Рубин» не сможет заявлять новичков вплоть до января 2026 года. Команде запрещено производить трансферные операции на вход в течение трех ближайших окон.
Это решение ФИФА.
- Вероятно, запрет связан с задолженностью за трансфер из датского «Ольборга» полузащитника Оливера Абильдгора. Казанцы купили датчанина летом 2020 года за 2 миллиона евро.
- «Рубин» не успел расплатиться с «Ольборгом» до 2022 года и до сих пор не погасил задолженность из-за невозможности перевести деньги в Данию.
- Сейчас 27-летний Абильдгор выступает в Италии за «Комо».