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    • ФИФА наложила трансферный бан на «Рубин» до 2026 года («РБ Спорт»)

    ФИФА наложила трансферный бан на «Рубин» до 2026 года («РБ Спорт»)

    «Рубин» не сможет заявлять новичков вплоть до января 2026 года. Команде запрещено производить трансферные операции на вход в течение трех ближайших окон.

    Это решение ФИФА.

    • Вероятно, запрет связан с задолженностью за трансфер из датского «Ольборга» полузащитника Оливера Абильдгора. Казанцы купили датчанина летом 2020 года за 2 миллиона евро.
    • «Рубин» не успел расплатиться с «Ольборгом» до 2022 года и до сих пор не погасил задолженность из-за невозможности перевести деньги в Данию.
    • Сейчас 27-летний Абильдгор выступает в Италии за «Комо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии (3)
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    Пригожин Женя
    1715799473
    ВЫ *******? ПРИЧЕМ ТУТ КЛУБ!! СКАЖИТЕ СВОИ ССАНЫМ ЕВРОПЕЙЦАМ ЧТО ДЕНЬГИ ХОТЯТ ИМ ПЕРЕВЕСТИ ПОЧЕМУ НЕ ПРИНИМАЕТЕ! ФИФА КОРРУПЦИОНЕРСКАЯ *****!
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    Mirak92
    1715801321
    Мы не играем нигде .Так что можно ложить х.й на фифа с большой колокольни !
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