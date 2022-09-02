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  • Абильдгор обратился к болельщикам на русском после перехода из «Рубина» в «Селтик»

Абильдгор обратился к болельщикам на русском после перехода из «Рубина» в «Селтик»

2 сентября 2022, 09:45

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор прокомментировал уход в аренду в «Селтик» с опцией последующего выкупа.

«Я всегда буду благодарен «Рубину» за то время, что я провел здесь. Я и представить себе не мог, скольких друзей я здесь обрету, сколько прекрасных воспоминаний будет связано у меня с этим периодом.

Я невероятно благодарен Леониду Слуцкому, который сделал меня тем футболистом, которым я сейчас являюсь.

Сотрудники клуба, все, кто связан с клубом — вы всегда будете в моем сердце», — написал Абильгор в своей соцсети на русском языке.

  • Рыночная стоимость Абильдгора – 7 миллионов евро.
  • За «Рубин» датчанин выступал с февраля 2020 года.
  • В его активе 1 гол и 5 ассистов в 62 матчах.

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Селтик Абильдгор Оливер
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