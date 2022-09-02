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    Абильдгор обратился к болельщикам на русском после перехода из «Рубина» в «Селтик»

    Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор прокомментировал уход в аренду в «Селтик» с опцией последующего выкупа.

    «Я всегда буду благодарен «Рубину» за то время, что я провел здесь. Я и представить себе не мог, скольких друзей я здесь обрету, сколько прекрасных воспоминаний будет связано у меня с этим периодом.

    Я невероятно благодарен Леониду Слуцкому, который сделал меня тем футболистом, которым я сейчас являюсь.

    Сотрудники клуба, все, кто связан с клубом — вы всегда будете в моем сердце», — написал Абильгор в своей соцсети на русском языке.

    • Рыночная стоимость Абильдгора – 7 миллионов евро.
    • За «Рубин» датчанин выступал с февраля 2020 года.
    • В его активе 1 гол и 5 ассистов в 62 матчах.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2022 09:45
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