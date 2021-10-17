Бейл, Зиньковский, Сергеев – в основе «Крыльев Советов»; Козлов, Могилевец, Ткачук сыграют у «Нижнего Новгорода»

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом».

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Зеффан, Кабутов, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Сулейманов.

Запасные: Синицын, Пенчиков, Миладинович, Масоэро, Горбунов, Галаджан, Косарев.