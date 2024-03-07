Экс-игрок сборной России отказал медиаклубу Уткина

Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец рассказал, что у него было предложение присоединиться к «Эгриси».

Речь идет о медиаклубе, который курирует Василий Уткин.

31-летний Могилевец с января остается без команды.

В начале года он покинул армянский «Урарту».

«Да-да, было! Я недавно завел инсту (инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Мне кто-то туда прислал этот пост.

Поблагодарил, конечно, но пришлось отказаться. Я не в России», – заявил Могилевец.