Могилевец ушел из «Рубина» из-за Слуцкого: «Не привык к его шуткам и подколам»

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец объяснил, почему ушел из казанского клуба в 2020 году.

— Как уходили из «Рубина»?

— Со Слуцким отношения не сложились: не нашли взаимопонимания, не сошлись по-человечески.

Наверное, я не смог адаптироваться под атмосферу в команде. Не привык к шуткам, подколам на тренировках, как это было при Слуцком — не только в мой адрес, а в целом. Леонид Викторович такую мою реакцию видел.

Могилевец – воспитанник «Зенита».

Прошлый сезон он провел в «Пари НН».

Сейчас 29-летний Могилевец играет за «Бунедкор».

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