Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Могилевец ушел из «Рубина» из-за Слуцкого: «Не привык к его шуткам и подколам»

Могилевец ушел из «Рубина» из-за Слуцкого: «Не привык к его шуткам и подколам»

22 декабря 2022, 14:39
1

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец объяснил, почему ушел из казанского клуба в 2020 году.

— Как уходили из «Рубина»?

— Со Слуцким отношения не сложились: не нашли взаимопонимания, не сошлись по-человечески.

Наверное, я не смог адаптироваться под атмосферу в команде. Не привык к шуткам, подколам на тренировках, как это было при Слуцком — не только в мой адрес, а в целом. Леонид Викторович такую мою реакцию видел.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 7
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Слуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане 12
Источник: Sport24
Россия. Первая лига Рубин Могилевец Павел Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1671717438
Два недоделка,вы стоите друг друга,только у одного чин командирский,у другого подневольный.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
5
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
7
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
2
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
128
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
6
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
10
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
18
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Все новости
Все новости
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
Вчера, 12:43
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+