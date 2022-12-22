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    Могилевец ушел из «Рубина» из-за Слуцкого: «Не привык к его шуткам и подколам»

    Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец объяснил, почему ушел из казанского клуба в 2020 году.

    — Как уходили из «Рубина»?

    — Со Слуцким отношения не сложились: не нашли взаимопонимания, не сошлись по-человечески.

    Наверное, я не смог адаптироваться под атмосферу в команде. Не привык к шуткам, подколам на тренировках, как это было при Слуцком — не только в мой адрес, а в целом. Леонид Викторович такую мою реакцию видел.

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    Источник: Sport24

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