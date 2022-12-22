Могилевец ушел из «Рубина» из-за Слуцкого: «Не привык к его шуткам и подколам»

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец объяснил, почему ушел из казанского клуба в 2020 году.
— Как уходили из «Рубина»?
— Со Слуцким отношения не сложились: не нашли взаимопонимания, не сошлись по-человечески.
Наверное, я не смог адаптироваться под атмосферу в команде. Не привык к шуткам, подколам на тренировках, как это было при Слуцком — не только в мой адрес, а в целом. Леонид Викторович такую мою реакцию видел.
- Могилевец – воспитанник «Зенита».
- Прошлый сезон он провел в «Пари НН».
- Сейчас 29-летний Могилевец играет за «Бунедкор».
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Источник: Sport24