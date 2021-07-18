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    «Он имеет внешнее сходство с Дудем». «Нижний Новгород» подписал Могилевца

    Полузащитник Павел Могилевец продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Контракт рассчитан на два года.

    – Павел, 31 мая закончился твой контракт с «Химками». Как поддерживал спортивную форму?

    – Занимался с тренером по физической подготовке, а также поддерживал форму, тренируясь с ребятами из СШОР «Зенит» 2005 года рождения.

    – Как состоялся твой переход в «Нижний Новгород»?

    – Нижегородский клуб проявил заинтересованность во мне. Со мной общался заместитель генерального директора по трансферной политике ФК «НН» Игорь Владимирович Кудряшов. Мы договорились обо всем, и в субботу, 17 июля, я прилетел в Нижний. Постараюсь быть максимально полезным своей новой команде. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

    – Много у тебя знакомых ребят в «Нижнем»?

    – За «Рубин» мы играли вместе с вратарем Алексеем Городовым. С Денисом Ткачуком пересекались в «Зените», с Алексеем Козловым – в национальной сборной России, а Альберта Шарипова я знаю с давних пор. Мы играли друг против друга еще в юношеских турнирах. А с остальными ребятами познакомимся!

    • Могилевец – воспитанник «Зенита».
    • В Нижнем Новгороде игрок будет выступать под 18-м номером.
    • Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      Шашлычник 1 час назад

      4 гола и 9 передач за всю карьеру, это легендарно!

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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отличный полузащитник-свой Зенитовец- а в Зените играет бездарь Оздоев ....Как ? Почему не накажут агентов , которые влияют на Семака ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 1 час назад

      Кержаков?Сашка?!!б.л.яяя...он тоже здесь?))
      Не,не знаю...

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