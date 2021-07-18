«Он имеет внешнее сходство с Дудем». «Нижний Новгород» подписал Могилевца

Полузащитник Павел Могилевец продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Контракт рассчитан на два года.

– Павел, 31 мая закончился твой контракт с «Химками». Как поддерживал спортивную форму?

– Занимался с тренером по физической подготовке, а также поддерживал форму, тренируясь с ребятами из СШОР «Зенит» 2005 года рождения.

– Как состоялся твой переход в «Нижний Новгород»?

– Нижегородский клуб проявил заинтересованность во мне. Со мной общался заместитель генерального директора по трансферной политике ФК «НН» Игорь Владимирович Кудряшов. Мы договорились обо всем, и в субботу, 17 июля, я прилетел в Нижний. Постараюсь быть максимально полезным своей новой команде. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

– Много у тебя знакомых ребят в «Нижнем»?

– За «Рубин» мы играли вместе с вратарем Алексеем Городовым. С Денисом Ткачуком пересекались в «Зените», с Алексеем Козловым – в национальной сборной России, а Альберта Шарипова я знаю с давних пор. Мы играли друг против друга еще в юношеских турнирах. А с остальными ребятами познакомимся!

Могилевец – воспитанник «Зенита».

В Нижнем Новгороде игрок будет выступать под 18-м номером.

Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.