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  • «Он имеет внешнее сходство с Дудем». «Нижний Новгород» подписал Могилевца

«Он имеет внешнее сходство с Дудем». «Нижний Новгород» подписал Могилевца

18 июля 2021, 15:09
4

Полузащитник Павел Могилевец продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Контракт рассчитан на два года.

– Павел, 31 мая закончился твой контракт с «Химками». Как поддерживал спортивную форму?

– Занимался с тренером по физической подготовке, а также поддерживал форму, тренируясь с ребятами из СШОР «Зенит» 2005 года рождения.

– Как состоялся твой переход в «Нижний Новгород»?

– Нижегородский клуб проявил заинтересованность во мне. Со мной общался заместитель генерального директора по трансферной политике ФК «НН» Игорь Владимирович Кудряшов. Мы договорились обо всем, и в субботу, 17 июля, я прилетел в Нижний. Постараюсь быть максимально полезным своей новой команде. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

– Много у тебя знакомых ребят в «Нижнем»?

– За «Рубин» мы играли вместе с вратарем Алексеем Городовым. С Денисом Ткачуком пересекались в «Зените», с Алексеем Козловым – в национальной сборной России, а Альберта Шарипова я знаю с давних пор. Мы играли друг против друга еще в юношеских турнирах. А с остальными ребятами познакомимся!

  • Могилевец – воспитанник «Зенита».
  • В Нижнем Новгороде игрок будет выступать под 18-м номером.
  • Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

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Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Могилевец Павел
Комментарии (4)
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Алехсбургер.
1626610565
Кержаков?Сашка?!!б.л.яяя...он тоже здесь?)) Не,не знаю...
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САДЫЧОК
1626610969
Отличный полузащитник-свой Зенитовец- а в Зените играет бездарь Оздоев ....Как ? Почему не накажут агентов , которые влияют на Семака ?!
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Шашлычник
1626611895
4 гола и 9 передач за всю карьеру, это легендарно!
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Ганнибал Лектор
1626623593
И ни слова про Кержа. И главное - причём тут Дудь?
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