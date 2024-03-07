Экс-хавбек сборной России рассказал, как провалил просмотр в клубе из Словении

Бывший полузащитник «Зенита», «Ростова», «Рубина» и сборной России Павел Могилевец рассказал, почему не смог продолжить карьеру в чемпионате Словении.
– Было несколько вариантов из Казахстана, не срослось. Таиланд – то же самое. Меня хотел тренер, его убрали, и я больше не интересен. А, ну конечно! Еще за свой счет ездил на просмотр в футбольный клуб «Рогашка»!
– Звучное имя.
– Последнее место чемпионата Словении… Помог друг, который там давно живет. Я приехал, обрадовался: «Наконец попрактикуюсь в английском!» Потренировался, наступает день игры. Вышел за второй состав, отыграл час. Тяжеловато, я все-таки три месяца без команды. И дальше было что-то: на следующий день – еще одна игра! У меня такое впервые, чтобы два матча за два дня.
Во втором я сыграл минут сорок, но умер уже через пятнадцать. Потом другу пишет спортивный директор: «Павел – не атлет-бегунок. У него слабые показатели на датчиках GPS». Мне впервые отказали из-за показаний датчиков! Но ладно, тут все честно. Сказали, как есть: у них нет времени ждать, пока наберу форму. Нет проблем.
- Предыдущим клубом 31-летнего Могилевца был «Урарту», который он покинул в ноябре.
- «Рогашка» занимает последнее 10-е место в текущем сезоне в чемпионате Словении.
- Хавбек провел 4 матча за сборную России и был в заявке национальной команды на ЧМ-2014.
- Могилевец выступал за «Урарту» с июля 2023 года. В составе команды он провел 12 официальных матчей.
- В РПЛ футболист выступал за «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Нижний Новгород».