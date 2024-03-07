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    • Могилевец: «Где-то по ходу карьеры надо быть «говнюком» – я так не умел»

    Могилевец: «Где-то по ходу карьеры надо быть «говнюком» – я так не умел»

    Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец оценил свое поведение по ходу карьеры.

    «Редко когда совпадает, что ты – офигенный футболист и человек. Иногда понимал, что где-то надо быть «говнюком» – хитрее, наглее, лишний раз посмеяться на какую-то шутку. Я так не умел. И это не претензия к людям, которые так умеют. За счет этого они строили себе карьеру.

    А есть те, кто добился высот без этого – Виктор Файзулин и Юрий Жирков, например. Отношусь к ним с огромнейшим уважением», – сказал Могилевец.

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    Источник: Sport24

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    07.03.2024 20:20
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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
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    А ты слился в Армении,
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