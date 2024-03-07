Могилевец: «Где-то по ходу карьеры надо быть «говнюком» – я так не умел»

Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец оценил свое поведение по ходу карьеры.

«Редко когда совпадает, что ты – офигенный футболист и человек. Иногда понимал, что где-то надо быть «говнюком» – хитрее, наглее, лишний раз посмеяться на какую-то шутку. Я так не умел. И это не претензия к людям, которые так умеют. За счет этого они строили себе карьеру.

А есть те, кто добился высот без этого – Виктор Файзулин и Юрий Жирков, например. Отношусь к ним с огромнейшим уважением», – сказал Могилевец.