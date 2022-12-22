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    Могилевец: «В «Зените» ставили цель дойти до полуфинала Лиги чемпионов»

    Экс-полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал об амбициях петербургского клуба, когда он там играл.

    – Из того «Зенита» практически любой мог спокойно играть в какой угодно команде топ-5 лиг.

    Уверен: у многих были предложения. Но теперь уже понимаю, почему они не ехали в условный середняк Серии А.

    В «Зените» каждый год Лига чемпионов, где ставили цель дойти до полуфинала. И по подбору игроков «Зенит» вполне был на это способен.

    – Почему тогда ни разу не прошли дальше 1/8?

    – Мы тогда три раза подряд выходили из группы – и всякий раз на неудобных соперников: один раз на «Боруссию», два – на «Бенфику».

    И «Бенфику» на групповом этапе обыгрывали. Но это неудобные, играющие соперники. «Зенит» тоже был играющий, но результат сложился не в нашу пользу.

    – У вас были варианты карьеры в Европе?

    – Хотелось поиграть в Италии, особенно после работы со Спаллетти. В академии «Зенита» моя команда ездила туда на турнир – выиграли тогда, я себя проявил.

    После этого стал следить за Серией А. Думаю, там у меня было бы больше всего возможностей себя проявить. Я, конечно, не про топ-команды.

    Если бы моими делами тогда занимались люди, у которых была бы конкретная цель отправить меня в Европу, в 20 лет я бы спокойно уехал куда-нибудь.

    Даже в Серию В бы отправился, под задачу подняться. Я тогда как раз начал привлекаться в сборную России, и спрос, думаю, точно бы был.

    И вопрос о деньгах бы даже не стоял. Но такое понимание приходит только с возрастом.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +458

      Болотоход 4 минуты назад

      Страна смеется с лучшего клуба восточной европы) Хоть бы не позорились такими словами.

      1
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      Рейтинг: +175

      RedMaksim97 6 минут назад

      А в Локомотиве недавно ставили цель выиграть лигу чемпионов. И чё дальше?

      0
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      Рейтинг: +616

      Октавиус 28 минут назад

      если Боруссия и Бенфика неудобные соперники, то какие в плей-офф ЛЧ для него удобные? Бавария? Реал?

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