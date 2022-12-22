Могилевец: «В «Зените» ставили цель дойти до полуфинала Лиги чемпионов»

Экс-полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал об амбициях петербургского клуба, когда он там играл.

– Из того «Зенита» практически любой мог спокойно играть в какой угодно команде топ-5 лиг.

Уверен: у многих были предложения. Но теперь уже понимаю, почему они не ехали в условный середняк Серии А.

В «Зените» каждый год Лига чемпионов, где ставили цель дойти до полуфинала. И по подбору игроков «Зенит» вполне был на это способен.

– Почему тогда ни разу не прошли дальше 1/8?

– Мы тогда три раза подряд выходили из группы – и всякий раз на неудобных соперников: один раз на «Боруссию», два – на «Бенфику».

И «Бенфику» на групповом этапе обыгрывали. Но это неудобные, играющие соперники. «Зенит» тоже был играющий, но результат сложился не в нашу пользу.

– У вас были варианты карьеры в Европе?

– Хотелось поиграть в Италии, особенно после работы со Спаллетти. В академии «Зенита» моя команда ездила туда на турнир – выиграли тогда, я себя проявил.

После этого стал следить за Серией А. Думаю, там у меня было бы больше всего возможностей себя проявить. Я, конечно, не про топ-команды.

Если бы моими делами тогда занимались люди, у которых была бы конкретная цель отправить меня в Европу, в 20 лет я бы спокойно уехал куда-нибудь.

Даже в Серию В бы отправился, под задачу подняться. Я тогда как раз начал привлекаться в сборную России, и спрос, думаю, точно бы был.

И вопрос о деньгах бы даже не стоял. Но такое понимание приходит только с возрастом.

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