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  • Могилевец: «В «Зените» ставили цель дойти до полуфинала Лиги чемпионов»

Могилевец: «В «Зените» ставили цель дойти до полуфинала Лиги чемпионов»

22 декабря 2022, 11:50
6

Экс-полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал об амбициях петербургского клуба, когда он там играл.

– Из того «Зенита» практически любой мог спокойно играть в какой угодно команде топ-5 лиг.

Уверен: у многих были предложения. Но теперь уже понимаю, почему они не ехали в условный середняк Серии А.

В «Зените» каждый год Лига чемпионов, где ставили цель дойти до полуфинала. И по подбору игроков «Зенит» вполне был на это способен.

– Почему тогда ни разу не прошли дальше 1/8?

– Мы тогда три раза подряд выходили из группы – и всякий раз на неудобных соперников: один раз на «Боруссию», два – на «Бенфику».

И «Бенфику» на групповом этапе обыгрывали. Но это неудобные, играющие соперники. «Зенит» тоже был играющий, но результат сложился не в нашу пользу.

– У вас были варианты карьеры в Европе?

– Хотелось поиграть в Италии, особенно после работы со Спаллетти. В академии «Зенита» моя команда ездила туда на турнир – выиграли тогда, я себя проявил.

После этого стал следить за Серией А. Думаю, там у меня было бы больше всего возможностей себя проявить. Я, конечно, не про топ-команды.

Если бы моими делами тогда занимались люди, у которых была бы конкретная цель отправить меня в Европу, в 20 лет я бы спокойно уехал куда-нибудь.

Даже в Серию В бы отправился, под задачу подняться. Я тогда как раз начал привлекаться в сборную России, и спрос, думаю, точно бы был.

И вопрос о деньгах бы даже не стоял. Но такое понимание приходит только с возрастом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Могилевец Павел
Комментарии (6)
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Октавиус
1671699573
если Боруссия и Бенфика неудобные соперники, то какие в плей-офф ЛЧ для него удобные? Бавария? Реал?
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RedMaksim97
1671700858
А в Локомотиве недавно ставили цель выиграть лигу чемпионов. И чё дальше?
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Александр.Т.
1671704730
Не осуществимая мечта , при тренере Семаке, так как играют трусливый футбол на еврокубках
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Plyash
1671711931
Полная бредятина,и Могилевец полный идиот.Достаточно вспомнить итоги выступлений Зени в Европе последних сезонов.Не топ-клуб,а хлоп-хлуб.
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derrik2000
1671716847
"В «Зените» каждый год Лига чемпионов, где ставили цель дойти до полуфинала. И по подбору игроков «Зенит» вполне был на это способен." Если в клубе ставят цель дойти до полуфинала, то это ховно, а не клуб! Цель всегда должна быть одна - ПОБЕДИТЬ! Всё остальное решают игроки, тренеры и САМА ИГРА.
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