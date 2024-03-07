Бывший главный тренер «Спартака» отреагировал на скандальные высказывания Могилевца

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько сказал, что не будет вступать в дискуссию с бывшим полузащитником команды Павлом Могилевцем. Экс-полузащитник сборной России ранее назвал подлым и мерзким то, как наставник сообщил ему об увольнении.

«Я оставлю это без комментариев. Не буду говорить ничего. Это мнение Павла, я не хочу вступать в дискуссию. Мы уважаем мнение футболистов, а футболисты должны уважать мнение тренеров», – сказал Гунько.