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    • Бывший главный тренер «Спартака» отреагировал на скандальные высказывания Могилевца

    Бывший главный тренер «Спартака» отреагировал на скандальные высказывания Могилевца

    Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько сказал, что не будет вступать в дискуссию с бывшим полузащитником команды Павлом Могилевцем. Экс-полузащитник сборной России ранее назвал подлым и мерзким то, как наставник сообщил ему об увольнении.

    «Я оставлю это без комментариев. Не буду говорить ничего. Это мнение Павла, я не хочу вступать в дискуссию. Мы уважаем мнение футболистов, а футболисты должны уважать мнение тренеров», – сказал Гунько.

    • Могилевец выступал за «Урарту» с июля 2023 года. В составе команды он провел 12 официальных матчей.
    • Хавбек провел 4 матча за сборную России и был в заявке национальной команды на ЧМ-2014.
    • Гунько ранее возглавлял «Спартак», «Химки», «Ноа» и «Арарат-Армения».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    BVG4
    1709821533
    Как сказал когда-то давно Толя Бышовец: :- есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела..... легендарные слова!
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