Экс-хавбеку сборной России предложили тренироваться с медийным клубом Уткина

Полузащитнику Павлу Могилевцу предложили проводить тренировки с медийным клубом «Эгриси», которым руководит футбольный комментатор и блогер Василий Уткин. Ранее 30-летний хавбек сообщил, что думает о завершении карьеры после прекращения контракта с армянским «Урарту».

«Экс-игрок сборной России Павел Могилевец был исключен из команды «Урарту» и не может тренироваться и играть за другие команды.

К счастью, мы не профессиональная команда, поэтому официально зовем Павла на наши тренировки до конца года для поддержания формы.

Мы тренируемся по вторникам и четвергам на северо-западе Москвы. Павел, если хочется поддержать форму до открытия трансферного окна, мы готовы тебе в этом помочь», – говорится в сообщении «Эгриси».