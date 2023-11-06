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    • Экс-хавбеку сборной России предложили тренироваться с медийным клубом Уткина

    Экс-хавбеку сборной России предложили тренироваться с медийным клубом Уткина

    Полузащитнику Павлу Могилевцу предложили проводить тренировки с медийным клубом «Эгриси», которым руководит футбольный комментатор и блогер Василий Уткин. Ранее 30-летний хавбек сообщил, что думает о завершении карьеры после прекращения контракта с армянским «Урарту».

    «Экс-игрок сборной России Павел Могилевец был исключен из команды «Урарту» и не может тренироваться и играть за другие команды.

    К счастью, мы не профессиональная команда, поэтому официально зовем Павла на наши тренировки до конца года для поддержания формы.

    Мы тренируемся по вторникам и четвергам на северо-западе Москвы. Павел, если хочется поддержать форму до открытия трансферного окна, мы готовы тебе в этом помочь», – говорится в сообщении «Эгриси».

    • Могилевец провел 4 матча за сборную России и был в заявке национальной команды на ЧМ-2014.
    • Он играл за «Урарту» с июля 2023 года. В составе команды он провел 11 официальных матчей.
    • В РПЛ футболист выступал за «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Нижний Новгород».

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    Источник: Телеграм-канал ФК «Эгриси»

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    06.11.2023 09:39
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