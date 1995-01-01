«Чемпионат»: Могилевец перейдет из «Рубина» в «Химки»

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Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец близок к переходу в «Химки».
Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, все детали перехода 27-летнего футболиста в подмосковный клуб уже согласованы.
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Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец близок к переходу в «Химки».
Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, все детали перехода 27-летнего футболиста в подмосковный клуб уже согласованы.