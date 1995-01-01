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    «Чемпионат»: Могилевец перейдет из «Рубина» в «Химки»

    Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец близок к переходу в «Химки».

    Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, все детали перехода 27-летнего футболиста в подмосковный клуб уже согласованы.

    • Ранее Sport24 утверждал, что Могилевец выбирает между «Химками» и «Ротором».
    • В этом сезоне 27-летний футболист принял участие только в одном матче.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4

      Wolfg 1 час назад

      Пpoгнoзы фyтбольных матчей stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +9041

      ilichkadr 2 часа назад

      Эх, Паша, Паша....зря ты ушёл из Зенита, поддавшись уговорам туркмена. Теперь до пенсии будешь бегать.

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