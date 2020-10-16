Официально: Могилевец перешел из «Рубина» в «Химки»

«Химки» объявили о трансфере полузащитника «Рубина» Павла Могилевца.

27-летний футболист присоединился к подмосковному клубу на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на один год. В составе «Химок» хавбек будет выступать под 28-м номером.

В этом сезоне Могилевец принял участие только в одном матче.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.