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    Официально: Могилевец перешел из «Рубина» в «Химки»

    «Химки» объявили о трансфере полузащитника «Рубина» Павла Могилевца.

    27-летний футболист присоединился к подмосковному клубу на правах свободного агента.

    Стороны заключили контракт, рассчитанный на один год. В составе «Химок» хавбек будет выступать под 28-м номером.

    • В этом сезоне Могилевец принял участие только в одном матче.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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