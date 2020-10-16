Официально: Могилевец перешел из «Рубина» в «Химки»

падение продолжается
«Химки» объявили о трансфере полузащитника «Рубина» Павла Могилевца.
27-летний футболист присоединился к подмосковному клубу на правах свободного агента.
Стороны заключили контракт, рассчитанный на один год. В составе «Химок» хавбек будет выступать под 28-м номером.
- В этом сезоне Могилевец принял участие только в одном матче.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Павел Могилевец — в «Химках»!Контракт 27-летнего футболиста с «Химками» заключен сроком на 1 год.https://t.co/hAmT0EFxZG pic.twitter.com/LQAUhU7pJA— ФК Химки (@fc_khimki) October 16, 2020