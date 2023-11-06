Экс-полузащитник сборной России рассказал о возможном завершении карьеры

30-летний российский полузащитник Павел Могилевец прокомментировал расторжение контракта с армянским клубом «Урарту».

«Произошло очередное событие в моей футбольной жизни, которое заставляет задуматься о том, что главное в любой ситуации оставаться человеком, по возможности честным и порядочным, в первую очередь перед самим собой.

Очень рад был быть частью ФК «Урарту». И делал все, что в моих силах и умениях, чтобы помогать команде. Так случилось, что со мной разорвали контракт. Это случилось после поражения от ФК «Пюник». Неприятно, но ничего страшного. Моя семья всегда рядом, и они меня всегда поддержат. Расстраивает только то, что в данный момент я не смогу ни тренироваться, ни играть за любую другую команду, так как трансферное окно открывается только зимой.

В данный момент присутствуют разные мысли, одна из которых просто оставить профессиональный футбол в прошлом. Надеюсь, это будет мимолетная мысль», – написал Могилевец в социальной сети.