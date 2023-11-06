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    • Экс-полузащитник сборной России рассказал о возможном завершении карьеры

    Экс-полузащитник сборной России рассказал о возможном завершении карьеры

    30-летний российский полузащитник Павел Могилевец прокомментировал расторжение контракта с армянским клубом «Урарту».

    «Произошло очередное событие в моей футбольной жизни, которое заставляет задуматься о том, что главное в любой ситуации оставаться человеком, по возможности честным и порядочным, в первую очередь перед самим собой.

    Очень рад был быть частью ФК «Урарту». И делал все, что в моих силах и умениях, чтобы помогать команде. Так случилось, что со мной разорвали контракт. Это случилось после поражения от ФК «Пюник». Неприятно, но ничего страшного. Моя семья всегда рядом, и они меня всегда поддержат. Расстраивает только то, что в данный момент я не смогу ни тренироваться, ни играть за любую другую команду, так как трансферное окно открывается только зимой.

    В данный момент присутствуют разные мысли, одна из которых просто оставить профессиональный футбол в прошлом. Надеюсь, это будет мимолетная мысль», – написал Могилевец в социальной сети.

    • Хавбек провел 4 матча за сборную России и был в заявке национальной команды на ЧМ-2014.
    • Могилевец выступал за «Урарту» с июля 2023 года. В составе команды он провел 11 официальных матчей.
    • В РПЛ футболист выступал за «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Нижний Новгород».

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2023 09:14
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